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Британська фінтех-компанія Sends розширює міжнародну платіжну інфраструктуру завдяки стратегічному партнерству з UnionPay International. Співпраця передбачає розвиток випуску платіжних карток та еквайрингу, що дозволить європейським компаніям ефективніше працювати з клієнтами з Азії, а користувачам — отримати більше можливостей для міжнародних розрахунків.

Партнерство стало важливим етапом міжнародного розвитку Sends, яка у 2026 році увійшла до галузевого рейтингу Payments Power 50. Компанія послідовно розширює власну екосистему фінансових послуг, об'єднуючи платежі, валютні операції, рахунки та інструменти для бізнесу в єдиній цифровій інфраструктурі.

Як Sends та UnionPay спростять міжнародні платежі

Співпраця Sends із UnionPay International охоплює два ключові напрями — випуск платіжних карток та приймання платежів від клієнтів.

Перший напрям передбачає розвиток карткових продуктів UnionPay, які дадуть користувачам Sends можливість здійснювати розрахунки через міжнародну мережу платіжної системи.

Другий напрям стосується еквайрингу. Після впровадження відповідних рішень підприємці, які користуються фінансовою інфраструктурою Sends, зможуть приймати платежі з карток UnionPay. Це особливо актуально для компаній, що продають товари та послуги покупцям з азійських країн.

Таким чином, Sends розвиває двосторонню платіжну модель, яка об'єднує можливості для здійснення та приймання міжнародних платежів.

Генеральна директорка Sends Альона Шевцова наголосила, що міжнародні фінансові операції стають дедалі поширенішими, проте клієнти очікують від платіжних сервісів максимальної простоти. За її словами, співпраця з UnionPay International допоможе поєднати глобальні платіжні можливості зі зручною цифровою інфраструктурою.

Які можливості Sends відкриває для європейського бізнесу

Одним із головних напрямів розвитку партнерства є розширення доступу європейських підприємців до азійських ринків.

Для інтернет-магазинів можливість приймати платежі UnionPay означатиме зручніші розрахунки з іноземними покупцями. Зокрема, клієнти зможуть користуватися звичними платіжними інструментами, а продавці — зменшувати кількість незавершених покупок через обмеження способів оплати.

Не менш перспективним напрямом залишається туристична індустрія. Готелі, туристичні оператори, ресторани та компанії преміального сервісу у Великій Британії та інших європейських країнах отримають додатковий інструмент для обслуговування міжнародних клієнтів.

Переваги партнерства також поширюватимуться на підприємців, які одночасно працюють у кількох країнах. Розвиток міжнародних карткових продуктів дозволить спростити повсякденні бізнес-розрахунки та використання фінансових послуг за кордоном.

Водночас глобальна присутність UnionPay створює можливості не лише для співпраці з Китаєм, а й для виходу на інші азійські ринки, де платіжна система має розвинену мережу приймання карток.

Sends об'єднує міжнародні платежі та фінансові послуги

Розширення співпраці з UnionPay International є частиною довгострокової стратегії Sends зі створення комплексної фінансової екосистеми.

Компанія вже розвиває низку рішень для приватних і корпоративних клієнтів. Серед них — персональні та бізнес-рахунки, міжнародні грошові перекази, валютні операції, платіжні картки, еквайринг та інструменти для здійснення виплат.

Такий підхід дозволяє підприємцям використовувати взаємопов'язані фінансові сервіси замість звернення до кількох окремих постачальників послуг.

Особливу увагу Sends приділяє цифровізації фінансових процесів. Компанія розвиває інструменти для відкриття бізнес-рахунків у Великій Британії та впроваджує додаткові сервіси, зокрема туристичні eSIM, доступні через мобільний застосунок.

За словами Альони Шевцової, головним завданням Sends є не просто збільшення кількості фінансових продуктів, а створення інфраструктури, яка робить міжнародні операції зрозумілішими, прозорішими та зручнішими для масштабування бізнесу.

Як Sends забезпечує безпеку міжнародних операцій

Зі збільшенням обсягів міжнародних платежів зростає значення фінансової безпеки та контролю ризиків.

Sends працює у Великій Британії під регуляторним наглядом Financial Conduct Authority (FCA). Компанія застосовує процедури перевірки клієнтів KYC та протидії відмиванню коштів AML.

Додатковий рівень контролю забезпечують механізми управління картковими балансами. Зокрема, окремі баланси платіжних карток дозволяють користувачам встановлювати обмеження витрат та зменшувати потенційні ризики у випадку компрометації карткових даних.

Розвиток єдиної платіжної інфраструктури також створює можливості для аналізу транзакцій, своєчасного виявлення нетипової активності та запобігання шахрайським операціям.

Для зручного управління фінансами, здійснення міжнародних переказів та контролю платежів користувачі можуть завантажити мобільний застосунок Sends на свої смартфони: для Android у Google Play та для iPhone в App Store.

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