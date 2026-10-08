Sends відзначила лідерів фінансової індустрії на Pay360 Awards 2026 та вручила нагороду за найкращу ініціативу із запобігання фінансовим злочинам

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Sends, британська фінтех-компанія, що надає цифрові платіжні рішення для фізичних осіб і бізнесу, взяла участь у церемонії Pay360 Awards 2026, яка відбулася 7 жовтня в Лондоні. Захід об’єднав провідні компанії, новаторів та фахівців галузі й став однією з ключових подій року для платіжної індустрії Великої Британії.

Альона Шевцова на церемонії Pay360 Awards 2026

Цього вечора представники платіжної індустрії зібралися, щоб відзначити визначні досягнення, технологічні інновації та компанії, які формують майбутнє фінансових послуг. Нагородження охопило 21 номінацію, а до списку претендентів увійшли понад 90 організацій.

У межах церемонії Sends отримала почесну можливість вручити нагороду в номінації Best Financial Crime Prevention Initiative («Найкраща ініціатива із запобігання фінансовим злочинам»). Ця відзнака присуджується за розробку ефективних рішень, які допомагають фінансовим установам запобігати фінансовим злочинам, виявляти їх та протидіяти їм.

Переможцем у номінації стала компанія FNA, яку відзначили за внесок у розвиток інструментів протидії фінансовим злочинам у сфері фінансових послуг.

«Запобігання фінансовим злочинам — одна з найбільших відповідальностей, які ми несемо як представники платіжної індустрії. Разом із розвитком технологій змінюються й ризики, тому для ефективної протидії їм необхідні постійні інновації та співпраця. У Sends ми добре розуміємо, наскільки важливо забезпечувати довіру на кожному етапі здійснення платежів. Для мене було честю вручити цю нагороду та відзначити роботу, спрямовану на підвищення безпеки фінансових послуг. Вітаю FNA із заслуженим визнанням», — зазначила генеральна директорка Sends Альона Шевцова.

Окрім церемонії нагородження, захід став нагодою зустрітися з чинними партнерами, зміцнити ділові відносини та налагодити контакти з потенційними новими партнерами з фінтех- і платіжного секторів.

«Такі заходи, як Pay360 Awards, вкотре нагадують, що за кожною технологією та бізнес-рішенням стоять люди, які вибудовують відносини, обмінюються ідеями та працюють заради спільних цілей. Було приємно знову зустрітися з нашими партнерами, познайомитися з новими колегами з галузі та відзначити досягнення компаній, які рухають наш сектор уперед», — додала Альона Шевцова.

Варто зазначити, що нещодавно Sends оголосила про початок глобальної співпраці з UnionPay International, розширивши свої платіжні можливості у сфері випуску та еквайрингу платіжних карток.

Компанія також розширила функціональність свого застосунку, інтегрувавши послугу туристичних eSIM, яка дозволяє клієнтам залишатися на зв’язку за кордоном безпосередньо через застосунок Sends.

У вересні Sends також запустила спеціальну осінню пропозицію для бізнес-клієнтів, продовжуючи підтримувати та розвивати свою бізнес-спільноту.

Про Sends

Sends — британська фінтех-компанія, що пропонує цифрові фінансові послуги для фізичних осіб і бізнесу. Серед її рішень — особисті та корпоративні платіжні рахунки, міжнародні перекази, обмін валют, платіжні картки та послуги з приймання платежів для бізнесу.

Завдяки постійному розвитку продуктів і стратегічним партнерствам Sends прагне спростити повсякденні фінансові операції та підтримувати компанії, які працюють на міжнародних ринках.

Детальніша інформація — на сайті sends.co.

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Зацікавлені у співпраці з Sends? Зверніться до команди розвитку бізнесу компанії через сайт sends.co

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