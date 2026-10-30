Середня ціна гектара землі в Україні у 2026 році зросла майже до 71 тисячі гривень

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У 2026 році середня вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні сягнула майже 71 тис. грн. Водночас після щорічного зростання у 2021–2025 роках кількість відчужених ділянок та їхня загальна площа у 2026 році перестали збільшуватися.

Попри це, активність на земельному ринку залишається високою.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Від часу скасування мораторію на продаж окремих категорій земель сільськогосподарського призначення в Україні було відчужено понад 405 тис. земельних ділянок загальною площею майже 1,2 млн гектарів.

Починаючи з 1 липня 2021 року за договорами купівлі-продажу було відчужено таку кількість земельних ділянок:

2021 рік – 27 696 ділянок загальною площею 100,3 тис. га;

2022 рік – 23 122 ділянки площею 69,2 тис. га;

2023 рік – 40 850 ділянок площею 114,1 тис. га;

2024 рік – 106 669 ділянок площею 320,7 тис. га;

2025 рік – 121 284 ділянки площею 356,5 тис. га.

У 2026 році відчужено 85 852 земельні ділянки загальною площею 233 045,1 га. Середня вартість одного гектара становить 70 199 грн, або $1 590.

Юридичні особи придбали 32 968 ділянок загальною площею 90 100,4 га. У цьому сегменті середня ціна гектара сягнула 92 862 грн, або $2 103.

Фізичні особи стали власниками 52 393 земельних ділянок загальною площею 142 944,7 га. Середня вартість одного гектара становила 55 914 грн, або $1 266.

Найбільші площі земель відчужено в Полтавській області – 23,2 тис. га, Одеській – 22,8 тис. га, Кіровоградській – 18,8 тис. га, Вінницькій – 18,2 тис. га та Чернігівській – 17,4 тис. га.

Найвищу середню вартість гектара зафіксовано в Івано-Франківській області – 145 275 грн, Львівській – 133 783 грн, Тернопільській – 117 243 грн, Вінницькій – 102 551 грн та Полтавській – 100 052 грн.

Джерело: Мінагро

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