Sesterce планує інвестувати понад €10 млрд у дата-центр у Фінляндії — Channel NewsAsia

Французька група інфраструктури штучного інтелекту Sesterce повідомила, що планує збудувати в Ямся, у центральній Фінляндії, майданчик дата-центру вартістю понад 10 млрд євро ($11,21 млрд). Про це йдеться у повідомленні Channel NewsAsia з посиланням на заяву компанії. Видання зазначає, що це чергова іноземна технологічна інвестиція у Фінляндії.

Майданчик на території колишньої фабрики

Об’єкт планують розмістити на території колишньої паперової фабрики, яку закрили у 2021 році. Sesterce заявила, що вже має якірного клієнта для цього проєкту.

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Потужність до 600 МВт

На першому етапі, роботи над яким планують розпочати у 2026 році, дата-центр матиме потужність 200 мегаватів. На другому етапі її планують збільшити до 600 мегаватів.

У довгостроковій перспективі Sesterce прагне створити у Фінляндії понад 1 гігават потужностей для штучного інтелекту. Для цього компанія розглядає наявні промислові майданчики та пов’язує подальший розвиток із ринковим попитом.

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