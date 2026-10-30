Шарджа планує збільшити потужність порту Хор-Факкан до 10 млн — The National

Емірат Шарджа в ОАЕ планує наростити річну контейнерну потужність порту Хор-Факкан із приблизно 3,5 млн до 5 млн контейнерів, а в довгостроковій перспективі — до 10 млн. Про це в інтерв’ю The National повідомив голова Департаменту урядових відносин Шарджі шейх Фахім бін Султан Аль-Касімі.

Порт розташований поза Ормузькою протокою та привернув додаткову увагу як альтернативний маршрут для постачання товарів до ОАЕ на тлі перебоїв у регіоні. За словами Аль-Касімі, майбутнє залізничне сполучення має посилити значення порту, а інвестори дедалі більше цікавляться розвитком логістичної інфраструктури навколо нього.

Залізниця та логістика

Влада емірату працює над тим, щоб забезпечити земельні ділянки, інфраструктуру та інвестиційні можливості для логістичних проєктів. Аль-Касімі також наголосив на географічному положенні Шарджі: це єдиний емірат, що межує з усіма іншими шістьма еміратами ОАЕ.

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Розвиток залізничної мережі розглядають як частину ширшого оновлення транспортної системи. Станцію біля Університетського містечка Шарджі мають відкрити 30 березня 2027 року. У навчальних закладах цього району навчаються близько 45 тисяч студентів. Аль-Касімі висловив сподівання, що пасажирські перевезення Etihad Rail стануть для них бажаним варіантом міжеміратських поїздок, що також може зменшити завантаженість доріг.

Розширення аеропорту

Паралельно Шарджа розвиває аеропорт: його річну пропускну спроможність для пасажирів очікують довести приблизно до 25 млн у 2027 році. За словами Аль-Касімі, літаки Air Arabia більшої дальності дадуть перевізнику змогу обслуговувати напрямки, які раніше були поза його мережею.

Він також заявив, що Air Arabia планує запустити рейси до лондонського аеропорту Гатвік до кінця року. Інвестиції в залізницю, автомобільні дороги, портову та авіаційну інфраструктуру, за оцінкою Аль-Касімі, змінять міський простір емірату.

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