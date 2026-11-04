Shein інвестує €500 млн у логістичний хаб у Польщі — Channel NewsAsia

Онлайн-ритейлер Shein оголосив про намір інвестувати 500 млн євро, або 562 млн доларів, у розширення свого європейського логістичного хабу поблизу Вроцлава в Польщі. Компанія прагне прискорити доставку товарів і підвищити гнучкість операцій у Європі, повідомляє Channel NewsAsia.

Розширення хабу біля Вроцлава

Глобальний керівник Shein із питань зв'язків із громадськістю Леонард Лін заявив, що інвестиція має допомогти компанії створити ефективніші, гнучкіші та стійкіші операції в Європі.

За даними Shein, до кінця 2026 року після масштабного розширення об'єкта загальна кількість працівників там перевищить 10 тисяч осіб, а кількість автономних роботів становитиме 6,5 тисячі. Компанія також повідомила, що покупці на окремих ринках зможуть отримувати товари, які зберігатимуться на польському об'єкті, протягом 48 годин.

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Збори ЄС за недорогі посилки

Shein, а також китайські онлайн-платформи Temu й AliExpress, адаптуються до запроваджених Європейським Союзом зборів на посилки. У липні ЄС встановив збір у 3 євро для відправлень вартістю менш як 150 євро, пояснивши це боротьбою з тим, що Євросоюз вважає недобросовісною конкуренцією з боку онлайн-ритейлерів. З 1 листопада розмір збору підвищили ще на 2 євро.

Продажі Shein у Європі різко знизилися у другому кварталі, що, за інформацією джерела, сприяло падінню чистого прибутку компанії на 67%.

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