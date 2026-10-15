Шість країн погодили прискорення перевезень коридором CASCA+ — OilPrice

Представники залізниць Азербайджану, Грузії, Киргизстану, Туреччини, Туркменістану та Узбекистану 11 жовтня підписали в Ташкенті протокол про заходи для скорочення часу транзиту вантажів коридором CASCA+. Про це повідомляє OilPrice.

Перевалка в портах

Учасники домовилися підвищувати ефективність перевантаження товарів між різними видами транспорту в портах Каспійського та Чорного морів. Протокол також передбачає спрощення тарифних режимів і поліпшення процедур митного оформлення.

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Метою домовленостей є підвищення цінової конкурентоспроможності маршруту CASCA+. За інформацією туркменського видання Orient.tm, що пов’язане з урядом країни, такий підхід має допомогти залучити нові обсяги вантажів і зміцнити статус коридору як одного з надійних та швидких сухопутних маршрутів Євразії.

Додатковий чорноморський маршрут

Концепція шестистороннього маршруту CASCA+ існує з 2019 року, а активна робота з його розвитку розпочалася у червні 2025 року. Окремо Туркменістан, Азербайджан і Грузія ведуть із Румунією переговори про створення додаткового маршруту через Чорне море, який має розширити CASCA+.

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