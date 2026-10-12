Шмигаль анонсував чергову реформу Укроборонпрому

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Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (УОП, колишній ДК «Укроборонпром») планують реорганізувати в холдингову компанію.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з наглядовою радою УОП та виконувачем обов'язків генерального директора Іваном Гаврилюком, наголосивши на меті об'єднати інші державні оборонні активи в єдину систему управління та підвищити ефективність виробництва.

Нині компанія посідає місце у топ-50 найбільших оборонних підприємств світу і має на меті безперебійне забезпечення фронту зброєю за одночасного розвитку новітніх технологій. Крім реструктуризації, перед підприємством стоять управлінські завдання щодо завершення конкурсу на посаду нового керівника, формування повноцінного правління й оновлення внутрішньої структури.

Джерело: Заява Дениса Шмигаля у телеграмі.

На початку вересня 2026 року Укроборонпром за 3 млн грн замовив рекрутерів для підбору кандидата на гендиректора.

У 2020 році гендиректор «Укроборонпрому» анонсував звільнення керівництва та ліквідацію держконцерну у 2021 році.

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