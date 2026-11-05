Шортселлер Карсон Блок очікує нових наслідків скандалу Nidec — The Japan Times

У Японії шортселлер Карсон Блок заявив, що очікує подальших наслідків бухгалтерського скандалу у виробнику двигунів Nidec. Компанія з минулого року перебуває в центрі скандалу та може бути виключена з лістингу Токійської фондової біржі, оскільки не змогла отримати аудиторський висновок щодо своєї фінансової звітності, повідомляє The Japan Times.

Зауваження до меж перевірки

Блок, який раніше робив ставку на падіння акцій Nidec, вважає, що розслідування практик компанії недостатньо охопило період, коли його фонд Muddy Waters Capital у 2016 році вже звертав увагу на агресивну практику бухгалтерського обліку, сумнівні угоди та проблеми корпоративного управління.

За словами Блока, розслідування пропустило кілька років, коли проблеми були очевидними, тому масштаби труднощів Nidec можуть залишатися невідомими. Представник Nidec відмовився від коментарів.

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Списання та падіння акцій

Nidec відобразила списання на суму 632 млрд єн, або близько $4 млрд, за рік, що завершився 31 березня. Це сталося після оприлюднення результатів стороннього розслідування, яке формально охоплювало період від 2020 фінансового року до першого кварталу 2025 фінансового року. У заяві компанії зазначалося, що за потреби аналізувалися і більш ранні періоди.

Розслідування виявили масштабні шахрайські дії в деяких дочірніх структурах Nidec. Акції компанії торгуються поблизу найнижчого рівня за десятиліття: відтоді як Токійська фондова біржа у жовтні 2025 року взяла їх під спеціальний нагляд, їхня вартість знизилася більш ніж на 30%.

Критика корпоративного управління

Блок заявив, що скандал вказує на обмеженість реформ корпоративного управління в Японії. На його думку, непрозорість окремих японських компаній дає можливість виявляти порушення, однак корпоративна культура уникнення конфліктів ускладнює роботу активістів-шортселлерів. Muddy Waters не публікував звітів про короткі позиції щодо японських компаній після ставки проти біофармацевтичної PeptiDream у 2019 році.

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