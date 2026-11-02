У Бангладеш 2 листопада швейні фабрики відновили роботу після масових закриттів і перебоїв у виробництві напередодні через протести працівників, які вимагають підвищення мінімальної місячної зарплати. Виробники водночас побоюються нових заворушень, повідомляє Channel NewsAsia.

Вимоги працівників

Працівники швейної галузі вимагають підвищити мінімальну місячну зарплату з 12 500 до 30 000 така, або приблизно до 240 доларів США. За даними джерела, вимоги пов’язані зі зростанням вартості життя та стійкою інфляцією.

У неділю уряд сформував шестичленну раду з питань мінімальної зарплати для розгляду вимог працівників, однак це не зупинило протести. Працівники перекривали дороги в кількох промислових районах, а поліція в столиці Дацці застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати протестувальників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики для експорту

Асоціація виробників і експортерів одягу Бангладеш заявила, що демонстрації в кількох містах порушили роботу 529 фабрик і торкнулися майже мільйона працівників. Президент асоціації Махмуд Хасан Хан закликав дозволити раді продовжити перегляд зарплат. Він також заявив, що в разі нових протестів і вимушеного закриття підприємств галузь може застосувати правило «немає роботи — немає оплати».

Швейна промисловість забезпечує понад 80% експортних надходжень Бангладеш, у ній працюють близько чотирьох мільйонів людей, а її внесок у ВВП країни становить приблизно 10%. Економіст Селім Райхан з Університету Дакки застеріг, що суттєве підвищення зарплат може збільшити виробничі витрати, скоротити прибутки експортерів і послабити їхню цінову конкурентоспроможність.

Читай нас у