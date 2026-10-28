Singapore Airlines придбає до 4800 тонн сталого авіапалива — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Singapore Airlines уклала угоду про закупівлю до 4 800 тонн сталого авіаційного пального у Aether Beacon протягом трьох років. Постачання мають розпочатися у 2028 році. Паливо вироблятимуть на об’єкті Project Beacon, який Aether Fuels розвиває на острові Пулау-Букому, повідомляє Channel NewsAsia.

Паливо з відхідних газів

Для виробництва застосовуватимуть технологію перероблення вуглецевмісної відходної сировини, зокрема біометану та промислових відхідних газів, на авіаційне пальне. У компаніях зазначили, що цей підхід є альтернативою технології гідрооброблених естерів і жирних кислот, яка залежить від більш обмеженої сировини на основі ліпідів.

Aether Fuels раніше заявляла, що такий спосіб виробництва зменшує викиди парникових газів більш ніж на 70% порівняно зі звичайним реактивним паливом. Singapore Airlines стане першим авіаперевізником, який купуватиме стале авіаційне пальне з Project Beacon, а також уперше придбає пальне, вироблене за цією технологією.

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Плани виробництва

Про намір збудувати Project Beacon Aether Fuels та постачальник енергетичних і хімічних рішень Aster оголосили у листопаді 2025 року. Тоді компанії повідомили, що підприємство вироблятиме до 2 000 тонн пального на рік, а комерційна експлуатація почнеться у 2028 році.

Також Aether Fuels має намір до 2031 року запустити перший великий комерційний завод із потужністю щонайменше удесятеро більшою, ніж у Beacon. Singapore Airlines і її бюджетний підрозділ Scoot прагнуть, щоб до 2030 року стале авіаційне пальне становило 5% їхніх загальних потреб у пальному. У 2024 році обидва перевізники повідомляли про закупівлю 1 000 тонн такого пального, виробленого компанією Neste у Сінгапурі.

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