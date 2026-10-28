Сінгапур додасть близько 140 курсів до підтримки SkillsFuture — Channel NewsAsia

У Сінгапурі з 1 грудня програму SkillsFuture Level-Up для працівників середини кар’єри розширять приблизно на 140 навчальних курсів. Вони охоплюватимуть технології, морську й офшорну галузі, фінансові послуги, а також професійні кваліфікації в інших секторах.

Про зміни оголосила виконувачка обов’язків міністра праці Джасмін Лау. Як повідомляє Channel NewsAsia, нові курси мають зміцнити зв’язок між навчанням і реальними можливостями працевлаштування. Після розширення програма покриватиме понад 7 тисяч курсів.

Галузеві курси

Близько 60 нових галузевих варіантів навчання відібрали разом із представниками індустрій. У технологічній сфері підтримка поширюватиметься на курси програми Tech Immersion and Placement Programme Управління розвитку інфокомунікаційних медіа Сінгапуру.

Ця програма поєднує інтенсивне навчання інформаційно-комунікаційним технологіям із розміщенням на технологічних посадах. Вона готує фахівців, зокрема, до роботи веброзробниками, розробниками програмного забезпечення за гнучкими методологіями, розробниками мобільних застосунків, дизайнерами користувацького досвіду та аналітиками даних.

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Для морського й офшорного сектору фінансування нададуть на окремі сертифіковані курси Морської та портової адміністрації. У сфері фінансових послуг підтримка стосуватиметься вибраних курсів у межах схеми стандартного навчання Інституту банківської справи та фінансів.

Підтримка працівників від 40 років

Програму SkillsFuture Level-Up запровадили у 2024 році. Вона передбачає кредит у розмірі 4 тисяч сінгапурських доларів на оплату курсів і допомогу на період навчання для громадян Сінгапуру віком від 40 років, які відповідають умовам участі.

Станом на 30 червня кредитом скористалися приблизно 80 тисяч працівників середини кар’єри, а понад 11 тисяч осіб отримали допомогу на період навчання. Агентство з розвитку навичок і трудових ресурсів повідомило, що учасники частини додаткових курсів зможуть претендувати на таку допомогу пізніше.

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