Сінгапур розмістить офіс АСЕАН для обміну даними про зайнятість — Channel NewsAsia

Сінгапур розмістить новий Офіс статистики праці АСЕАН, який координуватиме програми та роботу, погоджені державами-членами організації. Ініціатива має посилити регіональний обмін даними про робочі місця та професійні навички. Про новий офіс 27 жовтня 2026 року повідомило Міністерство трудових ресурсів Сінгапуру, передає Channel NewsAsia.

Того ж дня запустили Мережу статистиків праці АСЕАН. Сінгапур, який готується головувати в АСЕАН у 2027 році, буде координатором мережі до 2030 року. Партнерство, запропоноване Сінгапуром, має допомогти країнам регіону раніше виявляти зміни на ринку праці та ефективніше на них реагувати.

Дані про зміни на ринку праці

Мережа має допомогти державам АСЕАН оцінювати вплив штучного інтелекту, зеленого переходу, цифрової зайнятості та роботи через платформні сервіси. До останньої належать, зокрема, доставка і перевезення приватними автомобілями.

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Постійний секретар з питань трудових ресурсів Сінгапуру Стенлі Ло заявив, що жодна країна не може самостійно сформувати розуміння того, як швидкі зміни у світі праці впливають на зайнятість, навички та працівників. Також запустять Портал знань про ринок праці АСЕАН, де держави зможуть обмінюватися дослідженнями, методологіями та досвідом для вироблення політики на основі даних.

ШІ та зелені робочі місця

У межах мережі вже розробляють проєкти з аналізу онлайн-вакансій. Вони мають виявляти нові професії, яких ще може не бути в чинних класифікаціях, зокрема аналітиків з управління ШІ та інженерів агентного ШІ. Інший проєкт передбачає створення індексу впливу ШІ, що оцінюватиме, як технологія змінює виконання завдань у різних професіях.

Представлений 27 жовтня звіт АСЕАН про зелені робочі місця показав, що «зелений потенціал» становить 22,3% усієї зайнятості в регіоні. Йдеться про роботу, яку за належного навчання та оснащення можна виконувати екологічно сталим способом. Водночас як «зелена зайнятість» реалізовано менш ніж 6% цього потенціалу. У звіті рекомендували використовувати цей показник для планування кадрової політики та розвитку навичок.

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