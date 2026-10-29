Sinopec наростила квартальний прибуток на 64% — OilPrice

Китайська нафтогазова компанія Sinopec у третьому кварталі 2026 року збільшила прибуток, що припадає на акціонерів, на 63,6% у річному вимірі — до 13,6 млрд юанів, або близько $2 млрд. Виторг компанії зріс на 9,3%, до 769,7 млрд юанів, або $115 млрд, повідомляє OilPrice.

Результати за дев’ять місяців

За січень—вересень 2026 року прибуток Sinopec зріс на 25,3%, а виторг — на 4,4%. У біржовому повідомленні компанія пояснила поліпшення результатів збільшенням частки продукції з високою доданою вартістю, зокрема авіаційного пального та продуктів нафтопереробки, а також прибутком від запасів на тлі подорожчання нафти.

Середня реалізована ціна нафти для Sinopec за дев’ять місяців підвищилася до $81,92 за барель проти $66,38 за барель за аналогічний період попереднього року. Видобуток компанії водночас залишався практично незмінним у річному вимірі.

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Слабший попит на паливо

Sinopec також повідомила про зниження внутрішнього попиту на нафтопродукти в Китаї. За її даними, споживання нафтопродуктів скоротилося на 8,6% через вплив високих цін на нафту на попит і прискорене заміщення новими джерелами енергії.

Попит на основні хімічні продукти також був слабким: еквівалентне споживання етилену знизилося на 9,4%. Обсяг переробки нафти на заводах Sinopec за дев’ять місяців скоротився на 10,2% у річному вимірі. Компанія не змогла повною мірою скористатися рекордно високою світовою маржею нафтопереробки через слабкий попит усередині країни та обмеження Китаю на експорт пального навесні й улітку.

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