SK hynix може виплатити $12 млрд спецдивідендів — Korea Herald

Південнокорейський виробник мікросхем пам’яті SK hynix розглядає можливість виплати спеціальних дивідендів на суму близько 16 трлн вон, або $12 млрд. За даними південнокорейської газети Dong-A Ilbo, виплату можуть профінансувати прибутком від продажу частки компанії в японському виробнику чипів пам’яті Kioxia.

Можливе оголошення у середу

Про це Korea Herald повідомив у матеріалі Reuters із посиланням на Dong-A Ilbo. Газета зазначила, що SK hynix може оголосити про цей план разом із фінансовими результатами за третій квартал у середу.

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Йдеться саме про можливий спеціальний дивіденд, а не про офіційно затверджене рішення компанії. У повідомленні не вказано, чи було вже ухвалено рішення щодо суми, строків або механізму виплати.

Коментар компанії не отримали

Reuters не зміг отримати коментар SK hynix поза межами звичайного робочого часу. Тому інформація Dong-A Ilbo про можливий дивіденд на момент публікації не мала підтвердження від компанії.

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