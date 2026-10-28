SK Hynix оголосила про виплати акціонерам на $75 млрд — Channel NewsAsia

Південнокорейський виробник чипів SK Hynix оголосив про намір спрямувати цього року близько 100 трлн вон, або $75,4 млрд, на виплати акціонерам. Рішення компанія оприлюднила після того, як її операційний прибуток у третьому кварталі зріс більш ніж у сім разів і досяг рекордного рівня.

Рекордний квартальний результат

Як повідомляє Channel NewsAsia, операційний прибуток SK Hynix у липні—вересні становив 83,3 трлн вон проти 11,4 трлн вон за аналогічний період роком раніше. Показник перевищив оцінку LSEG SmartEstimate на рівні 76,7 трлн вон.

Квартальна виручка компанії зросла на 328% — до 104,6 трлн вон. Зростанню сприяв сталий попит на інфраструктуру для штучного інтелекту, який підвищив ціни на чипи пам’яті. Акції виробника зросли на 2%, тоді як ширший ринок додав 2,2%.

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Дивіденди та викуп акцій

Програма повернення коштів акціонерам передбачає 30 трлн вон грошових дивідендів і 60 трлн вон на викуп та анулювання акцій. До останньої суми входять 40 трлн вон, про які компанія повідомила в серпні.

SK Hynix також підтвердила очікування, що попит перевищуватиме пропозицію до 2030 року. Для поліпшення прогнозування попиту компанія уклала довгострокові угоди з 14 великими клієнтами та обговорює з частиною з них можливість продовження контрактів, які зазвичай розраховані на п’ять років. За даними компанії, обсяг уже законтрактованої продукції перевищує 50% її загальних виробничих потужностей на 2027 і 2028 роки.

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