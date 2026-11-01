SK hynix призупинила плани лістингу Solidigm на Nasdaq — Korea Herald

Південнокорейський виробник мікросхем SK hynix призупинив плани щодо лістингу своєї американської дочірньої компанії Solidigm на біржі Nasdaq. Такий крок міг оцінити виробника флешпам’яті до 150 млрд доларів. Як повідомляє Korea Herald, 23 жовтня компанія пояснила рішення ринковими умовами.

Реакція інвесторів і вимоги регулятора

Призупиненню планів передували заперечення акціонерів і увага регулятора до ризиків подвійного лістингу. Інвестори побоювалися, що окремий лістинг Solidigm може знизити вартість акцій корейської материнської компанії. Після оголошення про рішення акції SK hynix подорожчали на 4,42%, попри ширший розпродаж на ринку, спричинений падінням американських технологічних акцій.

У липні південнокорейський регулятор оновив рекомендації щодо подвійного лістингу. Вони не забороняють такі розміщення, однак вимагають від рад директорів оцінювати наслідки для акціонерів і передбачати механізми захисту їхніх інтересів. Призупинення лістингу Solidigm позбавляє SK hynix одного з можливих шляхів залучення мільярдів доларів нового капіталу на тлі зростання інвестиційних потреб, пов’язаних зі штучним інтелектом.

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Плани інших корейських груп

Ситуація також може ускладнити вихід на американський ринок капіталу для інших південнокорейських конгломератів. Робототехнічний підрозділ Hyundai Motor Group Boston Dynamics, за повідомленнями, вивчає можливість лістингу на Nasdaq для фінансування розробки гуманоїдних роботів зі штучним інтелектом. Компанію опосередковано контролюють зареєстровані в Кореї Hyundai Motor, Kia та Hyundai Mobis, що може привернути увагу місцевого регулятора.

Дочірня компанія Doosan у сфері паливних елементів на водні HyAxiom також прискорила підготовку до лістингу на Nasdaq і запросила інвестиційні банки подати пропозиції щодо андеррайтингу. За умовами запропонованого пут-опціону Doosan доведеться повернути фінансовим інвесторам їхні початкові вкладення та сплатити 5% річної дохідності, якщо HyAxiom не стане публічною компанією протягом п’яти років після інвестиції.

Суперечка навколо Kakao Mobility

Видання також зазначає, що глобальна інвестиційна компанія TPG, другий за розміром акціонер Kakao Mobility, за повідомленнями, розглядає різні юридичні варіанти дій проти Kakao. TPG вважає, що технологічна група навмисно заблокувала лістинг американських депозитарних розписок Kakao Mobility. Рада директорів Kakao 22 вересня проголосувала проти пропозиції про лістинг компанії у США через ADR, імовірно через занепокоєння наслідками подвійного лістингу.

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