Skin Harbor приєднується до Ukie, щоб сприяти зміцненню довіри до цифрових ігрових маркетплейсів

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Віртуальні товари стали важливою частиною ігрової культури. У міру розвитку маркетплейсів дедалі більшого значення набувають прозорість правил володіння цифровими предметами, умови їхнього обміну та якість підтримки клієнтів.

Skin Harbor, цифровий бренд компанії SKINARK LTD, є предметом запланованого оголошення щодо Ukie. У центрі уваги — приєднання до усталеної професійної мережі та внесок спеціалізованої цифрової платформи в обговорення галузевих питань.

Завдяки участі в Ukie — британській галузевій асоціації індустрії відеоігор — Skin Harbor планує представити погляд маркетплейсу на питання довіри споживачів, відповідальної торгівлі та галузевих стандартів.

Ширше значення цієї ініціативи полягає у взаємодії спеціалізованих платформ з організаціями, які формують правила та визначають напрями розвитку відповідних галузей. Для клієнтів, компаній і постачальників технологій відповідальне зростання дедалі більше залежить від чітких стандартів, поінформованої участі та співпраці між представниками різних напрямів.

«Здорова ігрова економіка потребує не лише попиту на цифрові предмети. Вона також потребує поінформованих користувачів, відповідальних платформ і спільноти, готової обговорювати належні практики», — заявила Анастасія ЛЕБЕДЄВА, директорка Skin Harbor.

Ця заява відображає позиціонування, якого прагне дотримуватися Skin Harbor, а також питання, на яких компанія має намір зосередити увагу в галузі. Точний статус, категорію та терміни будь-якого оголошення щодо нагороди або членства в асоціації необхідно підтвердити у відповідній організації до публікації.

*Skin Harbor — цифровий бренд, пов’язаний із компанією SKINARK LTD. Вебсайт: https://skin-harbor.com

SKINARK LTD

Реєстраційний номер: 17232022

Адреса: 167–169 Great Portland Street, 5-й поверх, Лондон, Англія, W1W 5PF

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