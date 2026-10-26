Skydance запропонувала працівникам виплати за добровільне звільнення — Channel NewsAsia

Американська медіакомпанія Skydance запропонувала частині працівників одноразові виплати за добровільне звільнення, прагнучи скоротити витрати після поглинання Warner Bros Discovery. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на меморандум, з яким ознайомилося Reuters.

Умови для працівників

У меморандумі генеральний директор Девід Еллісон і співгенеральний директор Інон Крейз заявили, що під час об’єднання команд компанія визнає: не всі працівники можуть пов’язувати своє майбутнє зі Skydance. Співробітникам, які відповідатимуть критеріям програми, мають повідомити її умови та надати час для рішення щодо одноразової пропозиції.

Компанія також переходить на п’ятиденний робочий тиждень в офісі. Від початку року акції Skydance втратили близько третини вартості.

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Борг і стратегія компанії

На початку жовтня Paramount Skydance завершила придбання Warner Bros Discovery за 110 млрд доларів. Об’єднану компанію перейменували на Skydance. За даними річних звітів компаній станом на кінець минулого року, чисельність її персоналу може становити близько 53 тисяч осіб.

Очікується, що Skydance матиме близько 80 млрд доларів боргу. Це посилює тиск на менеджмент щодо розвитку стримінгового напряму, збереження грошового потоку кабельних телеканалів і покращення показників кінопрокату. Компанія має оприлюднити фінансові результати за третій квартал 9 листопада.

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