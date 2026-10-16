SoftBank розглядає купівлю Allied Universal з оцінкою $18 млрд — Channel NewsAsia

SoftBank Group розглядає можливість придбання Allied Universal — американського постачальника охоронних послуг зі США — в угоді, яка може оцінити компанію приблизно у $18 млрд. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Bloomberg News.

Попередні переговори

За даними Bloomberg, обговорення перебувають на ранній стадії, а остаточних рішень щодо можливої угоди, зокрема її ціни, ще не ухвалили. SoftBank відмовилася коментувати повідомлення, тоді як Allied Universal не надала негайної відповіді на запит Reuters.

Allied Universal забезпечує охоронний персонал для компаній, майданчиків і великих заходів. Компанія також нарощує присутність у секторі дата-центрів, підтримуючи їхнє будівництво та експлуатацію.

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Роботи для охоронної сфери

Потенційне придбання могло б відповідати посиленню уваги засновника SoftBank Масайосі Сона до штучного інтелекту. За інформацією Bloomberg, він вивчає використання роботів із підтримкою ШІ в різних галузях і прагне зміцнити інфраструктуру для цієї технології.

Джерела Bloomberg також повідомили, що SoftBank у майбутньому могла б замінити частину охоронного персоналу Allied Universal роботами. Водночас використання гуманоїдних працівників у сфері безпеки, за їхніми словами, потребуватиме більше часу.

У жовтні SoftBank завершила фінальний етап запланованих інвестицій в OpenAI на $30 млрд, посиливши свою участь у компанії зі штучного інтелекту.

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