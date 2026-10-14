У Японії технологічно-інвестиційна група SoftBank провела рекордне розміщення високодохідних облігацій на $11 млрд, запропонувавши інвесторам до 9,75% річних. Це посилює тиск на засновника й генерального директора компанії Масайосі Сона, який робить масштабну ставку на штучний інтелект.

Як повідомляє Channel NewsAsia, раніше SoftBank продавав акції Nvidia та T-Mobile US для фінансування інвестицій. Тепер компанія залучає борг, щоб не продавати активи, які, на її думку, надалі дорожчатимуть.

Інвестиції в OpenAI

Генеральний директор SoftBank Investment Advisers, що управляє фондами Vision Fund, Алекс Клавелл заявив, що запозичення дають змогу зберегти такі активи. За його словами, SoftBank розглядає OpenAI не лише як фінансову інвестицію, а і як партнера, співпраця з яким може створити стратегічну цінність.

Обсяг підтримки SoftBank розробника ChatGPT OpenAI становить $64,6 млрд. OpenAI стала центральною інвестицією в новій стратегії Сона після успішних вкладень SoftBank у Alibaba та розробника чипів Arm. Оцінка Arm зросла вп’ятеро після виходу компанії на біржу у 2023 році.

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Ринкові ризики

Купон у 9,75% за облігаціями SoftBank із погашенням у 2034 році є найвищим в історії групи. Для порівняння, Alphabet у серпні запропонувала 5,2% за облігаціями з погашенням у 2033 році.

Від рекордного рівня в 8632 єни, зафіксованого у червні, акції SoftBank впали на 38%. Водночас спреди кредитно-дефолтних свопів, які відображають вартість страхування боргу від дефолту або іншої кредитної події, зросли на 24%. Аналітики пов’язують вищу дохідність облігацій з оцінкою інвесторами ризиків і високою концентрацією великих позицій у портфелі SoftBank.

Аналітик MST Financial Девід Гібсон порівняв нинішню стратегію SoftBank із вибором між двома варіантами в рулетці. Коментуючи можливу оцінку в $50 млрд для компанії дата-центрів SB Energy, яку SoftBank може вивести на біржу, він також зазначив, що компанія намагається скористатися ажіотажем навколо бізнесів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

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