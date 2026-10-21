Southwest знизила прогноз прибутку на 2026 рік через подорожчання палива — CNBC

У США авіакомпанія Southwest Airlines знизила прогноз скоригованого прибутку на 2026 рік через вищі витрати на паливо. Як повідомляє CNBC, перевізник очікує скоригований прибуток у межах від 2,60 до 2,85 долара на акцію проти липневого прогнозу від 3,25 до 4,25 долара на акцію.

Третя велика авіакомпанія США

Southwest стала третьою великою авіакомпанією США, яка впродовж жовтня переглянула прогноз прибутку на 2026 рік у бік зниження через подорожчання пального.

Водночас у третьому кварталі компанія перевершила очікування Волл-стріт. Скоригований прибуток на акцію становив 66 центів за консенсус-прогнозу LSEG у 58 центів. Скоригована виручка досягла 8,42 млрд доларів, тоді як аналітики очікували 8,25 млрд доларів.

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Зміна бізнес-моделі

Генеральний директор Боб Джордан заявив, що попит залишався сильним попри порівняння з торішнім періодом, коли вже діяли збір за багаж та інші комерційні ініціативи. За його словами, це зміцнює впевненість компанії у стійкості її здатності генерувати прибуток навіть за істотно вищих витрат на паливо.

Останніми роками Southwest змінює традиційну бізнес-модель, прагнучи збільшити виручку. Компанія скасовує підходи, що відрізняли її від конкурентів, зокрема політику двох безкоштовних місць зареєстрованого багажу для пасажира та вільного вибору місць. Натомість перевізник почав стягувати плату за багато варіантів вибору місця та запровадив збір за багаж.

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