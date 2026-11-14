Співвласник Нової пошти закликав скасувати цінові обмеження на електроенергію

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Українська енергетика має перейти до повноцінної ринкової моделі без адміністративно встановленої верхньої межі цін. Це, на думку співвласника «Нової пошти», сприятиме збільшенню кількості приватних виробників електроенергії та децентралізації енергосистеми.

Про це заявив співвласник групи компаній NOVA Володимир Поперешнюк.

На його думку, електроенергія має стати звичайним ринковим продуктом, який можна вільно виробляти, постачати, купувати та продавати. Однією з умов такого переходу він називає відмову від цінових обмежень.

«Все, що для цього треба - нарешті перевести енергетику на повноцінну ринкову модель: прибрати ліцензії, зняти цінові обмеження й відкрити шлях для її приватизації», – зазначив Поперешнюк.

Він вважає, що чинна модель надмірно залежить від державного регулювання та не дає ринку достатньо швидко адаптуватися до викликів війни. Натомість більша кількість приватних виробників могла б прискорити децентралізацію генерації та зменшити залежність бізнесу від дорогого самозабезпечення.

«Тому якщо нам потрібна стійкість всієї енергетичної інфраструктури, вона має бути звільнена від регулювання та ліцензування. Вхід на цей ринок має бути відкритим та вільним», – наголосив Поперешнюк.

Нагадаємо, регулятор дозволив власникам Нової пошти купити банк.

Раніше Нова пошта створила приватну ППО та вже збиває російські ударні дрони.

Також Нова пошта змінює модель зберігання відправлень, щоб вистояти під ударами росіян.

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