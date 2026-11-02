Співзасновник Google Сергій Брін пожертвував $102 млн політичній групі — Fortune

У Каліфорнії співзасновник Google Сергій Брін пожертвував $102 млн політичній організації Building a Better California, створеній на тлі кампанії проти Proposition 40 — ініціативи щодо одноразового податку на статки мільярдерів. Як повідомляє Fortune, організація залучила сотні мільйонів доларів від представників технологічного бізнесу, венчурного капіталу та інших підприємців і підтримує не лише протидію цьому податку.

Витрати на три ініціативи

Станом на 20 жовтня Building a Better California витратила понад $304 млн на протидію Proposition 40 та просування Proposition 41 і Proposition 42. За даними Capital & Main, приблизно $118,5 млн спрямували проти Proposition 40, ще $186 млн — на підтримку двох інших пропозицій.

Proposition 41 передбачає заборону звільняти нові податки від обмежень на державні видатки та запровадження аудиту програм, профінансованих спеціальними податками. Proposition 42 має заборонити ретроактивне оподаткування. За оцінкою Законодавчого аналітичного управління Каліфорнії, податок на статки може бути заблокований, навіть якщо Proposition 40 підтримає більшість виборців, за умови що одна з двох альтернативних ініціатив отримає більше голосів «за».

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Податок на статки мільярдерів

Proposition 40 винесуть на голосування 3 листопада. Вона передбачає одноразовий податок у 5% на активи фізичних осіб і певних трастів вартістю понад $1 млрд, якщо вони були резидентами Каліфорнії станом на 1 січня 2026 року. Дев'яносто відсотків надходжень пропонують спрямувати на охорону здоров'я, решту — на освіту та продовольчу допомогу. Законодавче аналітичне управління прогнозує, що податок може принести десятки мільярдів доларів протягом кількох років.

За даними Bloomberg, статки Бріна оцінюють у $231 млрд. У січні він заснував Building a Better California, вклавши початкові $20 млн, а до серпня сума його внесків зросла до $102 млн. Серед інших великих донорів організації — голова Kleiner Perkins Джон Дорр, колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, генеральний директор Stripe Патрік Коллісон і колишній партнер Sequoia Capital Майкл Моріц.

Організація також підтримала Proposition 1, 3, 37, 41 і 42. Окремо вона виділила $10 млн на Proposition 45 щодо процедури екологічного розгляду проєктів у Каліфорнії та $6 млн на Proposition 37, що передбачає створення фонду позик покупцям житла на $25 млрд.

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