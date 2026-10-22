Spotify очікує €820 млн операційного прибутку в четвертому кварталі — Channel NewsAsia

За повідомленням Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, шведська стримінгова компанія Spotify прогнозує операційний прибуток у 820 млн євро в четвертому кварталі. Це вище за середню оцінку аналітиків на рівні 813,4 млн євро, свідчать дані LSEG.

Ставка на функції ШІ

Spotify розраховує, що функції на основі штучного інтелекту допоможуть збільшити кількість користувачів у важливий святковий сезон. Компанія інвестує у ШІ для поліпшення пошуку нової музики та залученості користувачів на платформі.

Інвестори стежать за прибутковістю Spotify на тлі цих інвестицій і появи конкурентів у сфері генерації музики, зокрема Suno та Udio.

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Показники третього кварталу

У третьому кварталі операційний прибуток Spotify становив 672 млн євро. Показник відповідав середній оцінці аналітиків у 671,8 млн євро, складеній Visible Alpha.

Виручка компанії за квартал сягнула 4,97 млрд євро, тоді як аналітики, за даними LSEG, очікували 4,98 млрд євро. Співгенеральний директор Алекс Норстрем заявив, що компанія інвестує, коли бачить можливості для зростання, а темпи зростання її витрат сповільнюються.

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