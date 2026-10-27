США і Канада обговорюють послаблення мит на сталь та автомобілі — Korea Herald

США та Канада працюють над угодою, яка може послабити американські мита на канадську сталь і автомобілі. Як повідомляє Korea Herald, про це заявили два американські та чотири канадські джерела, обізнані з переговорами. Консультації активізувалися після того, як торговельний діалог між країнами зірвався у серпні.

Мита за розділом 232

Переговори стосуються мит, запроваджених відповідно до розділу 232 законодавства США про торгівлю. Зокрема, йдеться про мито до 50% на канадську сталь і 25% на автомобілі. Сторони обговорюють можливе послаблення цих обмежень.

Одне з канадських джерел, поінформоване про перебіг переговорів, припустило, що угоди щодо мит на сталь та автомобілі можуть досягти до виборів 3 листопада. Американські джерела водночас повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа очікує від Канади додаткових поступок. Співрозмовники говорили на умовах анонімності, оскільки переговори не є публічними.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контакти посадовців

За словами джерел по обидва боки кордону, мита за розділом 232 адмініструє Міністерство торгівлі США, тому ключову роль у переговорах відіграє його очільник Говард Латнік, а не Офіс торговельного представника США. Латнік останнім часом регулярно контактував із Домініком Лебланом — канадським міністром, відповідальним за торгівлю зі США.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про «незначну активізацію» переговорів зі США та заявив, що позиція Оттави не змінилася. Речник Леблана зазначив, що Канада веде конструктивний діалог з американськими партнерами та готова працювати над взаємовигідними торговельними відносинами з урахуванням своїх інтересів.

Торговельні переговори у серпні припинилися, зокрема, через питання зниження мит на середньо- та великовантажні автомобілі, важливі для канадських заводів. Раніше Трамп заявляв про намір із 1 січня 2027 року підвищити мита на імпорт сталі й автомобілів із Канади до 50%.

Читай нас у