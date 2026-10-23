США нададуть винятки з мит для частини канадського імпорту — CNBC
США нададуть винятки з мит для кількох категорій товарів, які імпортують із Канади. Про це в п’ятницю повідомила сенаторка Сьюзен Коллінз, передає CNBC.
Винятки для імпорту
Рішення стосується канадського імпорту до США. У доступному повідомленні не названо категорій товарів, на які поширять винятки, та не уточнено інших умов їх застосування.
Згадка про продукцію Мену
У доданому до матеріалу відео є підпис, у якому зазначено, що Коллінз говорила про звільнення частини сільськогосподарської продукції штату Мен від тарифів, пов’язаних із Канадою. У тексті матеріалу не наведено переліку цієї продукції або деталей таких винятків.
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У заголовку CNBC повідомлення про винятки пов’язане з торговельною війною, яка нависає над сенатськими перегонами у штаті Мен. Доступна версія матеріалу не містить подробиць про ці перегони чи їхній зв’язок із рішенням.
CNBC оприлюднило цю термінову новину 23 жовтня 2026 року.