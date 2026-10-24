США переглянули мита на канадську фанеру та килими — The Rio Times

У США Білий дім переглянув мита за Section 338 на канадські товари. За даними The Rio Times, це знижує витрати американських імпортерів фанери, водночас для покупців килимів витрати зростають.

Товари з різним ефектом

Зміни мають різний вплив залежно від товарної категорії. Фанера стає дешевшою для імпортерів у США, а придбання килимів — дорожчим. У публікації це названо переглядом тарифів щодо окремих товарів.

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Вплив на торгівлю

The Rio Times характеризує рішення як подію, що впливає на витрати американських імпортерів та інвесторів. США й Канада мають одні з найбільших двосторонніх торговельних відносин у світі, зазначає видання.

На думку видання, такий підхід ілюструє можливість налаштовувати тарифну політику для окремих товарних категорій, а не встановлювати однакові умови для всіх товарів. Це дає змогу знижувати витрати в одних сегментах і підвищувати їх в інших.

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