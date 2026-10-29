США подали позов проти Google через повернення резервіста на роботу — Channel NewsAsia

США подали позов проти Google до федерального суду на Мангеттені, звинувативши компанію в тому, що вона не повернула резервіста армії США Марка Девіссона на його попередню або аналогічну посаду після року військової відпустки. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Робота з ключовими клієнтами

Згідно зі скаргою, Девіссон протягом двох з половиною років працював у Google менеджером із роботи з ключовими клієнтами. Він відповідав за клієнтські рахунки компанії з управління активами BlackRock, хедж-фонду Bridgewater Associates та колишнього Credit Suisse.

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Після повернення з військової відпустки у травні 2023 року Google, за твердженням у позові, не дозволила Девіссону вести жодних клієнтських рахунків. Він зберіг зарплату та посаду, однак, як зазначено у скарзі, це могло позбавити його можливостей для кар’єрного просування.

Нова посада і звільнення

Пізніше Google призначила Девіссона на посаду у сфері хмарних рішень, яка також не передбачала управління клієнтськими рахунками. У серпні 2024 року його звільнили в межах ширшого скорочення штату, йдеться у скарзі. Google не надала негайного коментаря у відповідь на запити журналістів.

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