США заборонили імпорт від трьох китайських геномних компаній — Channel NewsAsia

Сполучені Штати заборонили імпорт продукції трьох китайських компаній у сфері геноміки. Американська влада заявила, що компанії нібито співпрацювали з владою Сіньцзяну, сприяючи примусовій праці уйгурів та представників інших етнічних меншин. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Компанії внесли до американського переліку

До переліку юридичних осіб за Законом США про запобігання примусовій праці уйгурів внесли BGI Genomics Co Ltd, MGI Tech Co Ltd та Shenzhen BGI Technology Co Ltd. За даними американської влади, Shenzhen BGI Technology Co Ltd також відома як BGI Group.

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Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що до цього переліку вносять суб’єкти, які використовують або сприяють використанню примусової праці уйгурів та інших меншин. Він також охоплює компанії, що закуповують матеріали із Сіньцзянського регіону.

Позиція Пекіна

Пекін регулярно відкидає звинувачення у примусовій праці та інших порушеннях щодо уйгурів і представників інших мусульманських меншин у Сіньцзяні. Про рішення США повідомили у Вашингтоні 28 жовтня.

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