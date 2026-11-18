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Російські атаки на підприємства харчової промисловості не спричинили дефіциту соняшникової олії на внутрішньому ринку. Експорт продукції триває, а нестачі олії в Україні не очікують.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За словами Висоцького, через безпекові ризики та необхідність відновлення пошкодженого обладнання частина олійно-екстракційних заводів тимчасово призупинила роботу. Це вимушений крок, спрямований передусім на захист працівників.

Водночас ситуація в галузі залишається контрольованою. В Україні достатньо виробничих потужностей для переробки врожаю соняшнику, а запасів олії вистачає для забезпечення внутрішніх потреб.

Експорт продукції також триває у прогнозованих обсягах. Лише за першу половину листопада Україна поставила на зовнішні ринки 230 тис. тонн соняшникової олії.

Міністерство разом із профільними асоціаціями та учасниками ринку продовжує відстежувати вплив російських атак на виробництво й експорт. Більш повну оцінку можливих втрат і наслідків для галузі планують зробити після аналізу ситуації протягом місяця.

За словами Висоцького, головне завдання – забезпечити стабільну роботу галузі, задовольнити потреби українського ринку та зберегти експортний потенціал країни.

Скільки коштує олія у супермаркетах Києва після атак рф на переробні заводи.

16 листопада російські окупанти завдали удару по Дніпру. За повідомленнями місцевих медіа, під удар міг потрапити завод «Олейна», де виробляють соняшникову олію. На відео з місця видно сильне задимлення та пожежу.

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований. Розлив забруднив понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі, однак прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик поки не зафіксували.

Унаслідок російської атаки на Одещині було пошкоджено термінал компанії Kernel, який займається перевалкою соняшникової олії. Через удар знищено близько 25 тисяч тонн готової продукції.

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