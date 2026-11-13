Стало відомо, скільки коштує пальне в Україні 13 листопада 2026 року на різних АЗС

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Українські мережі автозаправок оновили цінники на бензин, дизель і автогаз. Середня вартість літра бензину А-95 становить 88,34 грн, а дизельного пального – 104,07 грн.

Мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Зокрема, у мережі Socar всі види пального подешевшали на 1 грн/л, водночас автогаз подорожчав на 1 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» дизельне пальне втратило в ціні 1 грн/л.

У мережі KLO бензин А-95, А-92 та дизельне пальне подешевшали на 1 грн/л, тоді як А-95+ та ДП+ знизилися в ціні на 1,5 грн/л.

У мережах Окко та Socar найдорожчий автогаз серед представлених АЗС, він коштує 63,90 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar – по 91,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л.

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