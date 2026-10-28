StanChart підвищив річні цілі після зростання прибутку на 27% — Channel NewsAsia

Банк Standard Chartered підвищив ціль щодо зростання доходів у 2026 році до понад 7% після того, як його прибуток до оподаткування в третьому кварталі зріс на 27%. Як повідомляє Channel NewsAsia, банк також підвищив цільовий показник рентабельності матеріального власного капіталу до понад 14% проти попередньої мети понад 12%.

Прибуток перевищив очікування

У липні—вересні прибуток Standard Chartered до оподаткування становив $2,25 млрд. За аналогічний період роком раніше цей показник дорівнював $1,77 млрд. Середній прогноз 16 аналітиків, дані яких зібрав банк, передбачав прибуток на рівні $1,99 млрд.

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У Standard Chartered пояснили зростання результату активністю клієнтів на тлі волатильності ринків. Це сприяло збільшенню доходів підрозділів з управління добробутом і глобальних ринків.

Рекордний квартал підрозділу з управління добробутом

Підрозділ з управління добробутом зафіксував третій поспіль рекордний квартал. Його доходи зросли на 26%, чому, за даними банку, сприяла позитивна динаміка за різними продуктами та регіонами. Standard Chartered отримує більшу частину своїх доходів в Азії та Африці.

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