Італійсько-американсько-французький автовиробник Stellantis у третьому кварталі 2026 року отримав 37,6 млрд євро чистої виручки, що на 1% більше, ніж за аналогічний період торік. Чистий збиток компанії скоротився на 90% — до 500 млн євро, повідомляє ANSA English.

Фінансові результати кварталу

Скоригований операційний дохід Stellantis за тримісячний період становив 300 млн євро. До групи входять, зокрема, бренди Jeep, Peugeot, Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo та Chrysler.

У 2025 році Stellantis зазнав чистого збитку в розмірі 22,3 млрд євро. Це сталося після значного списання вартості активів на балансі, коли компанія переоцінила темпи переходу автомобільного ринку на електромобілі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани компанії

Генеральний директор Антоніо Філоса заявив, що впродовж кварталу компанія продовжила реалізацію плану FaSTLAne 2030, виводила нові продукти, прискорювала партнерства та поліпшувала виробництво і якість.

За його словами, програма створення вартості вже зробила позитивний внесок у квартальні результати. Stellantis розраховує до кінця 2026 року реалізувати щонайменше 40% із запланованих 6 млрд євро економії витрат у річному обчисленні, підтверджує прогноз на 2026 рік і очікує позитивного промислового вільного грошового потоку у 2027 році.

Читай нас у