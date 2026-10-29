STMicroelectronics майже подвоїла квартальний операційний прибуток — Channel NewsAsia

Виробник мікросхем STMicroelectronics у третьому кварталі отримав операційний прибуток без урахування разових витрат у розмірі $429 млн — майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Показник також перевищив прогноз опитаних LSEG аналітиків на рівні $400,5 млн, повідомляє Channel NewsAsia.

Прогноз на четвертий квартал

Франко-італійська компанія очікує, що її виторг у четвертому кварталі становитиме $4,15 млрд із можливим відхиленням на 3,5%. У третьому кварталі продажі досягли $3,76 млрд. Прогноз STMicroelectronics вищий за очікування аналітиків LSEG, які передбачали виторг у $4,10 млрд.

Генеральний директор Жан-Марк Шері заявив, що попит і далі суттєво перевищує пропозицію, а компанія нарощує виробничі потужності відповідно до своєї стратегічної дорожньої карти. Ще в липні STMicroelectronics повідомляла, що її продажі у четвертому кварталі перевищать $4 млрд.

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Попит з боку дата-центрів

Компанія виробляє мікроконтролери, сенсори та силові напівпровідники для автомобілів, промисловості й смартфонів. Вищі, ніж очікувалося, результати забезпечило зростання продажів комунікаційного обладнання, комп’ютерної периферії та персональної електроніки.

За словами Шері, відновлення ринку додатково підтримують попит з боку дата-центрів зі штучним інтелектом і супутниковий зв’язок на низькій навколоземній орбіті. Валова маржа STMicroelectronics зросла до 37,3% у третьому кварталі проти 33,2% роком раніше. Компанія очікує, що в четвертому кварталі вона становитиме близько 39%.

Аналітики Jefferies прогнозують продовження зростання STMicroelectronics у 2027 році. Вони очікують, що виторг компанії від дата-центрів приблизно подвоїться наступного року, а наприкінці наступного року валова маржа матиме суттєвіший потенціал зростання.

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