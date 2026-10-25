Суд Кенії дозволив Austria Card стягнути €3,16 млн із Pesa Print — Nation Kenya

Високий суд Кенії дозволив австрійському виробнику смарткарт Austria Card примусово виконати арбітражне рішення про стягнення €3,16 млн із кенійської технологічної та поліграфічної компанії Pesa Print. Спір виник через контракт на постачання п’яти мільйонів полікарбонатних карток для програми електронних водійських посвідчень Національного управління транспорту та безпеки Кенії (NTSA), повідомляє Nation Kenya.

Контракт і арбітраж

Сторони уклали угоду 12 травня 2017 року. Austria Card мала поставити п’ять мільйонів карток для водійських посвідчень другого покоління. Австрійська компанія заявляла, що Pesa Print не придбала погоджену кількість продукції, не сплатила прострочені рахунки, не дотрималася умов ексклюзивності та зобов’язань щодо гарантії виконання договору.

Зі свого боку Pesa Print стверджувала, що картки не відповідали технічним специфікаціям контракту, та вимагала повернути €663 617, які вона вже сплатила. Арбітр Філліп Блісс Алікер 7 жовтня 2021 року визнав Pesa Print стороною, що порушила угоду, і відхилив її зустрічний позов. Згодом було видано коригувальний меморандум.

Арбітраж присудив Austria Card €19 397,94 за простроченими рахунками, €589 434,12 компенсації за сировину, придбану для скасованого замовлення на 500 тисяч карток, а також €2 355 450 втраченого прибутку від 4,1 мільйона карток. Також рішення передбачає проценти, €159 809 юридичних витрат і €42 073 арбітражних витрат.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція суду

У грудні 2021 року Pesa Print звернулася до суду з вимогою скасувати арбітражне рішення. Компанія посилалася на нібито порушення державної політики Кенії, безпідставне збагачення Austria Card і упередженість арбітра. Директор Pesa Print Девід Нджане також заявляв, що арбітр неправильно застосував специфікації карток, не врахував затверджений зразок і завищив розмір утраченого прибутку.

Austria Card наполягала, що кенійський суд не має юрисдикції для скасування рішення, оскільки юридичним місцем арбітражу був Лондон. Суддя Френсіс Гіконьйо погодився з цим аргументом: контракт передбачав застосування кенійського права до постачання, але розгляд спорів за правилами Лондонського міжнародного арбітражного суду, а арбітражний процес регулювався англійським правом.

Суд також не знайшов підстав відмовляти у виконанні рішення в Кенії. Він зазначив, що Pesa Print не довела ані конфлікту арбітражного рішення з конституцією чи законами країни, ані фактичної або очевидної упередженості арбітра. Заяву Pesa Print відхилили із покладенням судових витрат на компанію, а клопотання Austria Card про виконання арбітражного рішення задовольнили.

Контекст програми NTSA

Аудит Національного казначейства Кенії щодо рахунків NTSA за 2022–2023 роки зазначав, що консорціум на чолі з National Bank of Kenya уклав у березні 2017 року контракт на 2,03 млрд кенійських шилінгів для постачання п’яти мільйонів смарткарток. Станом на червень 2023 року було доставлено близько чотирьох мільйонів карток, але надруковано лише 1,48 мільйона, тоді як понад 2,56 мільйона залишалися на складах NTSA.

Читай нас у