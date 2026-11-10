Суд щодо націоналізації активів Моршинської наближається до завершення

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Вищий антикорупційний суд 9 листопада знову відклав засідання у справі про націоналізацію активів групи IDS Ukraine, якій належать виробники мінеральних вод «Моршинська» та «Миргородська».

Водночас розгляд, що триває понад два роки, наближається до фіналу: суддям залишилося провести кілька слухань.

Після ухвалення рішення частку підсанкційних осіб у структурі власності компанії мають передати Фонду державного майна для подальшої приватизації.

Паралельно АРМА готується укласти договір на управління арештованими активами з переможцем конкурсу — ТОВ «Юридичне бюро “Пріорітас”». Однак під час оформлення договору виникли процедурні питання.

Зокрема, звіт про оцінку активів, підготовлений компанією «Голд прайс» 6 березня 2026 року, діяв шість місяців — до 6 вересня. Водночас аукціон із визначення управителя відбувся 7 вересня, тобто вже після завершення строку дії оцінки.

Крім того, є суттєва різниця у вартості активів: за оцінкою «Голд прайс», вона становить близько 5 млрд грн, тоді як у матеріалах ВАКС фігурує сума приблизно 8 млрд грн. Розбіжність у 3 млрд грн може вплинути на розрахунок банківської гарантії та фінансових зобов’язань майбутнього управителя.

АРМА обрало управителя для IDS Ukraine: активами Моршинської керуватиме юрбюро.

Раніше АРМА відхилило переможця торгів на управління «Моршинською».

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 29 вересня тимчасово заборонив Агентству з розшуку та менеджменту активів укладати договір на управління активами компанії IDS Ukraine, яка є виробником води «Моршинська», з ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас».

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