Суд США заблокував обмеження контрактів Пентагону через Alibaba — TimesLIVE

У понеділок федеральний суддя у США задовольнив клопотання Alibaba Group Holding про попередню судову заборону. Суд зобов’язав уряд США не відмовляти у контрактах Пентагону компаніям через те, що вони, їхні материнські компанії або дочірні підприємства ведуть бізнес із фірмами, які здійснюють лобістську діяльність на користь Alibaba.

Попередня судова заборона

Як повідомляє TimesLIVE, ухвала тимчасово обмежує застосування відповідної заборони щодо контрактів Міністерства оборони США. Позивачем у справі є Alibaba Group Holding.

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Позов Alibaba

У червні Alibaba подала позов проти уряду США після того, як її внесли до переліку китайських підприємств, які Міністерство оборони США пов’язало з військовими структурами Китаю. Компанія вимагала виключити її з цього списку.

У позові Alibaba заявила, що рішення про внесення до переліку не мають підстав ані у фактах, ані в законі.

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