Судна біля порту Дурбана чекають у черзі в середньому 12 днів — Daily Maverick

У контейнерному терміналі Durban Gateway Terminal у Дурбані, ПАР, середній час очікування суден на рейді становить близько 12 днів. Затримки посилилися після переходу терміналу на нову ІТ-систему Navis N4 у серпні: з 14 серпня до 10 вересня обсяг обробки вантажів знизився приблизно на 30% проти середнього показника попередніх чотирьох місяців.

Як повідомляє Daily Maverick, з 19 до 25 жовтня тижневий обсяг перевалки в терміналі зріс приблизно на 9% — до 31 149 двадцятифутових еквівалентів контейнерів. Водночас Джейкоб ван Ренсбург, керівник напряму досліджень і розвитку Південноафриканської асоціації експедиторів, заявив, що це лише стабілізація після спаду, яка поки не забезпечила істотного скорочення черги суден.

Темпи не покривають накопичений попит

Ван Ренсбург оцінив поточну продуктивність терміналу приблизно у 3381 контейнерне переміщення на добу. За його розрахунками, наявна черга додає до логістичного ланцюга близько 19,5 дня. Модель передбачала б її розчищення орієнтовно до 17 листопада лише за умови, що до черги не прибуватимуть нові судна.

Щоб ліквідувати відставання за 30 днів і водночас обробляти нові вантажі, терміналу потрібно підтримувати темп близько 5000 контейнерних переміщень на добу. Цільовий показник DGT становить 3400 переміщень на добу — на 1600 менше від темпу, який, за оцінкою асоціації, потрібен для відновлення роботи.

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Відповідальність партнерів

Durban Gateway Terminal, раніше відомий як Pier 2, обробляє майже половину контейнерних вантажів ПАР. На початку року філіппінська International Container Terminal Services Inc придбала 49% частку в терміналі у державної Transnet за 10,5 млрд рандів. Transnet зберегла 51% частку.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що уряд знає про серйозні збої після переходу терміналу на нову операційну систему та стежитиме за ситуацією до повного відновлення роботи. Transnet повідомила, що початковий шестимісячний перехідний період продовжили ще на шість місяців — до грудня, а план відновлення та систему оцінки ефективності DGT ще розробляють.

Представники вантажного сектору побоюються, що затримки змушуватимуть компанії переорієнтовувати перевезення на інші порти або використовувати дорожчий авіатранспорт. У Transnet заявили, що не здійснюють прямого наглядового контролю над DGT, оскільки термінал і операційний підрозділ Transnet Port Terminals мають автономні повноваження.

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