Supermicro призначила Марка Лонга фінансовим директором — Fortune

У США виробник серверного обладнання Super Micro Computer, відомий як Supermicro, призначив Марка Лонга новим фінансовим директором. Він замінив Девіда Вайґанда та обійняв посаду негайно, повідомляє Fortune. Компанія шукала нового керівника фінансового напряму майже два роки — після незалежного розслідування на рівні ради директорів.

Досвід нового фінансового директора

59-річний Лонг раніше працював фінансовим директором і директором зі стратегії Western Digital — компанії у сфері зберігання даних. Він також очолює інвестиційно-консультаційну фірму Prime Impact Capital. Крім того, Лонг був співгенеральним і фінансовим директором SPAC, який він заснував: структура залучила 300 млн доларів перед злиттям у 2023 році з пекінською технологічною платформою автострахування Cheche Technology.

Базова річна зарплата Лонга становитиме 725 тис. доларів. Також він отримає 500 тис. доларів бонусу за підписання контракту та гарантований щорічний грошовий бонус у 500 тис. доларів. Йому надали первинну акціонерну винагороду орієнтовною вартістю 4,1 млн доларів і опціони на 150 тис. акцій.

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Розслідування та запити влади

Призначення відбулося на тлі розслідувань, пов’язаних із компанією. У березні 2026 року Міністерство юстиції США та ФБР висунули обвинувачення й заарештували співзасновника Supermicro Ї-Шяна «Воллі» Ляу. За даними слідства, у справі про ймовірну контрабанду обладнання Supermicro вартістю 2,5 млрд доларів сервери з експортно контрольованими чипами Nvidia незаконно переправляли до Китаю.

Supermicro не є обвинуваченою у цій справі та заявляла про співпрацю з правоохоронцями. Ляу не визнав провини. Внутрішня перевірка, проведена радою директорів після його арешту, за заявою компанії, не виявила доказів того, що чинні члени вищого керівництва знали про ймовірну схему.

Компанія також повідомляла про отримання повістки великого журі від прокуратури Південного округу Нью-Йорка щодо обвинувачення Ляу, програми комплаєнсу та внутрішнього контролю. Контрактник Supermicro Тін-Вей «Віллі» Сан, якому також висунули обвинувачення у цій справі, визнав провину за чотирма пунктами, зокрема у змові з метою контрабанди та перешкоджанні правосуддю. Вайґанд залишиться в компанії на перехідний період, щоб допомогти новому фінансовому директору.

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