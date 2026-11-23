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Світові фондові ринки завершили 16–20 листопада 2026 року найгіршим тижнем від початку пандемії COVID-19. Глобальний фондовий індекс MSCI втратив 8,1%, американський S&P 500 обвалився на 8,6%, а технологічний Nasdaq Composite — приблизно на 10%. Найсильніше постраждали виробники мікрочипів, компанії зі сфери штучного інтелекту та азійські біржі. Загалом від серпневих максимумів світовий ринок акцій втратив майже $9 трлн капіталізації.

Причинами розпродажів стали побоювання щодо завищеної вартості технологічних компаній, величезних інвестицій у штучний інтелект та подальшого підвищення процентних ставок у США. Навіть сильні фінансові результати Nvidia та рекордне розміщення акцій Anthropic не змогли повернути впевненість інвесторів.

Падіння швидко поширилося за межі технологічного сектору. Дешевшали акції промислових підприємств, банків, енергетичних компаній, а також золото й промислові метали. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones перейшли у фазу корекції, втративши понад 10% від своїх рекордних значень.

UA.News розбирає, скільки грошей втратили найбільші компанії світу, чому інвестори почали масово продавати акції, які країни найбільше постраждали від обвалу та чи може нинішня ситуація повторити фінансові кризи 2008 або 2020 років.

Що сталося на світових фондових ринках 16–20 листопада

Листопадове падіння стало продовженням розпродажів, які розпочалися на американському фондовому ринку ще в жовтні. Після тривалого зростання акцій технологічних компаній інвестори почали переглядати свої очікування щодо прибутків від штучного інтелекту.

Спочатку найбільших втрат зазнавали виробники напівпровідників та оператори дата-центрів. Згодом продажі охопили ширший ринок, а 20 листопада переросли в одну з найгірших торговельних сесій 2026 року.

За даними Reuters, американський S&P 500 знижувався сім торговельних днів поспіль — найдовша така серія з початку пандемії у 2020 році. До завершення торгів 20 листопада індекс опустився на 11,6% від історичного максимуму, встановленого 6 жовтня.

За підсумками 16–20 листопада найбільше серед провідних американських індексів постраждав PHLX Semiconductor, який відстежує акції виробників напівпровідників. За п'ять торговельних днів він втратив 17,13%. Технологічний Nasdaq 100 знизився на 10,43%, а Nasdaq Composite — на 10,02%.

Особливо показовою стала п'ятниця, 20 листопада. Лише за одну сесію Nasdaq Composite втратив 5,28%, S&P 500 — 3,7%, а Dow Jones — 1,93%. Індекс напівпровідникових компаній PHLX Semiconductor обвалився майже на 10,7%.

Падіння Nasdaq стало найсильнішим за один тиждень із березня 2020 року. Водночас для S&P 500 та Dow Jones найгіршим попереднім періодом залишався квітень 2025 року, коли ринки різко відреагували на масштабні американські імпортні тарифи.

Таким чином, нинішній обвал справді встановив багаторічні антирекорди, хоча не всі фондові індекси продемонстрували найгірший результат саме з 2020 року.

Скільки втратили Nvidia, Microsoft, Apple та інші технологічні гіганти

Найбільших збитків зазнали компанії, акції яких протягом останніх років стрімко дорожчали завдяки розвитку штучного інтелекту. Інвестори вкладали мільярди доларів у виробників графічних процесорів, хмарні платформи та підприємства, що будують інфраструктуру для навчання й роботи нейромереж.

Лідером падіння серед найбільших американських технологічних компаній стала Nvidia. За тиждень її акції подешевшали на 22,92%, а лише 20 листопада — приблизно на 14%. Це стало одним із найглибших тижневих обвалів компанії за багато років.

Ще сильніше за підсумками п'яти торговельних днів подешевшали акції Micron Technology — на 23,62%. Виробник процесорів AMD втратив 20,54% своєї біржової вартості, а Broadcom — 12,28%.

Серед великих технологічних корпорацій акції Meta за тиждень знизилися на 12,6%, Tesla — на 11,38%, Alphabet, материнської компанії Google, — на 10,31%. Microsoft втратила 7,51%, Amazon — 7,44%.

Порівняно стійкою залишилася Apple, чиї акції подешевшали на 3,85%. Однак навіть це означало істотне скорочення ринкової вартості компанії.

Саме напівпровідниковий сектор став одним із головних джерел ринкового обвалу. Раніше інвестори очікували, що попит на обладнання для штучного інтелекту продовжить швидко зростати. Проте дедалі частіше почали виникати питання, чи зможуть технологічні компанії окупити сотні мільярдів доларів, які витрачають на дата-центри та обчислювальну інфраструктуру.

Лише за приблизно шість тижнів ринкова капіталізація Nvidia скоротилася орієнтовно на $2 трлн. Йдеться не про прямі грошові збитки компанії, а про зменшення сукупної біржової вартості її акцій.

При цьому падіння охопило не лише виробників обладнання. Акції Meta, яка інвестує значні кошти у власну ШІ-інфраструктуру, втратили за тиждень 12,6%, Alphabet — 10,3%, Microsoft — 7,5%, Amazon — 7,4%.

Чому навіть успішні результати Nvidia та IPO Anthropic не зупинили падіння

Протягом тижня відбулися дві події, за якими особливо уважно стежили інвестори: публікація квартальної звітності Nvidia та вихід Anthropic на фондовий ринок.

Nvidia представила сильні фінансові результати, підтвердивши високий попит на обчислювальне обладнання. Однак позитивна звітність не змінила загального напрямку торгів. Інвестори дедалі більше зосереджувалися не на поточних доходах виробника чипів, а на перспективах подальшого зростання всього ринку ШІ.

Додатковим ударом по Nvidia стали повідомлення про розслідування американського регулятора SEC щодо бухгалтерського обліку компанії. Інформація про перевірку посилила розпродажі її акцій 20 листопада.

Водночас 19 листопада на біржу вийшла Anthropic — розробник ШІ-моделей Claude. Компанія провела одне з найбільших первинних розміщень акцій в історії. Ціна розміщення становила $83 за акцію, а перший торговельний день завершився зростанням на 17,1%. Проте вже наступного дня акції Anthropic втратили приблизно 9%. Розміщення, яке могло стати сигналом відновлення інтересу до ШІ-компаній, не змогло переломити ситуацію.

Причина полягає в тому, що інвестори почали по-іншому оцінювати бізнес-моделі технологічного сектору. Зростання доходів більше не гарантує підвищення вартості акцій, якщо витрати компаній збільшуються надто швидко.

Для навчання сучасних ШІ-моделей потрібні тисячі потужних процесорів, великі дата-центри, електроенергія та системи охолодження. Масштабне будівництво такої інфраструктури потребує постійних капіталовкладень, тоді як терміни повернення цих інвестицій залишаються одним із головних питань для ринку.

Як падіння фондових ринків охопило Європу та Азію

Обвал не обмежився американськими біржами. До кінця тижня різке зниження акцій зафіксували практично в усіх основних фінансових регіонах. Найгірша ситуація склалася в Азії, де розташовані найбільші світові виробники мікросхем і постачальники компонентів для технологічної промисловості.

Тайванський фондовий ринок за тиждень втратив близько 17%. За інформацією Reuters, це стало найбільшим тижневим падінням для тайванських акцій із 1990 року.

Настільки сильна реакція пояснюється значенням напівпровідникової промисловості для економіки країни. Тайванські виробники, насамперед TSMC, відіграють центральну роль у глобальних ланцюгах постачання процесорів для смартфонів, комп'ютерів, серверів і систем штучного інтелекту.

Коли інвестори почали сумніватися в темпах подальших інвестицій у ШІ, це позначилося на всьому секторі, включно з виробниками чипів, постачальниками обладнання та компонентів.

Японський Nikkei 225 за тиждень знизився приблизно на 7,7%. Південнокорейський KOSPI також зазнав суттєвих втрат. Під час торгів 20 листопада японські та корейські акції падали більш ніж на 5%.

Широкий індекс MSCI для Азійсько-Тихоокеанського регіону без урахування Японії втратив близько 8% за тиждень. Це був його найгірший результат від початку пандемії коронавірусу.

Європейські фондові ринки продемонстрували дещо менші, але також значні втрати. Пан'європейський STOXX Europe 600 завершив тиждень падінням приблизно на 5,7%. Німецький DAX, британський FTSE 100 та інші провідні індекси також опинилися під тиском.

У Європі розпродажі були пов'язані не лише з технологічними компаніями. Інвестори продавали акції промислових підприємств, банків та компаній, діяльність яких залежить від глобального економічного зростання.

Ситуація на азійських і європейських біржах показала, наскільки тісно пов'язані світові фінансові ринки. Навіть якщо причиною падіння стають американські технологічні компанії, наслідки швидко відчувають підприємства інших країн, які постачають їм обладнання, матеріали, енергію або фінансування.

Чому обвал технологічних акцій поширився на банки, промисловість та енергетику

Однією з особливостей листопадового падіння стало те, що воно поступово охопило компанії, які безпосередньо не займаються розробкою штучного інтелекту.

20 листопада серед найбільших американських компаній, чиї акції дешевшали, були банки, виробники промислового обладнання, підприємства енергетичного сектору та фінансові платформи.

Наприклад, акції Caterpillar, одного з найбільших світових виробників будівельної та промислової техніки, за п'ятницю втратили близько 5%. Компанія також постачає обладнання для виробництва й резервування електроенергії, яке використовують дата-центри.

Падіння акцій Caterpillar показало, що інвестори почали переглядати перспективи не тільки розробників ШІ, але й компаній, які заробляють на будівництві інфраструктури для цієї технології.

Під тиском опинилися й банки. Котирування JPMorgan Chase 20 листопада знизилися приблизно на 3%. Ринок почав враховувати ризики уповільнення економічного зростання, можливого зменшення кредитування та погіршення фінансового становища окремих позичальників.

Продажі охопили й компанії, пов'язані з криптовалютами. Після падіння біткоїна нижче $60 тис. акції Coinbase, Strategy та Robinhood втратили за день від 6% до майже 10%.

Це стало частиною ширшого процесу скорочення інвесторами ризикових вкладень. Коли ринки падають одночасно, великі фонди можуть продавати навіть відносно стійкі активи, щоб скоротити використання позикових коштів, виконати вимоги щодо забезпечення позицій або збільшити запаси готівки.

Додатковим чинником стали зміни на сировинних ринках. Мідь, яка активно використовується в електромережах і дата-центрах, пережила найсильніше тижневе зниження з квітня 2025 року.

Золото також подешевшало, хоча традиційно вважається захисним активом. 20 листопада його спотова ціна впала на 2,81%, до приблизно $3520 за тройську унцію.

Як інфляція та рішення Федеральної резервної системи США посилили падіння

Ще одним чинником листопадового обвалу стала грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи США. Упродовж попередніх років інвестори розраховували, що зниження інфляції дозволить американському центробанку поступово пом'якшувати монетарну політику. Однак у 2026 році інфляційний тиск зберігся, а представники ФРС почали сигналізувати про необхідність подальшого підвищення ставок.

Членкиня Ради керівників ФРС Ліза Кук заявила, що чинний рівень процентної ставки недостатній для стримування інфляції. Ринок почав закладати у прогнози чергове підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту під час засідання 8–9 грудня.

Високі процентні ставки створюють додаткові проблеми для фондового ринку. Компаніям дорожче залучати кредити, обслуговувати борги та фінансувати нові проєкти. Це особливо важливо для технологічного сектору, де значна частина вартості бізнесу залежить від очікуваних майбутніх прибутків.

Водночас підвищення прибутковості облігацій робить їх привабливішою альтернативою акціям. Інвестори можуть отримувати дохід від боргових інструментів, не беручи на себе настільки високих ризиків, як на фондовому ринку.

Проте під час самого обвалу відбувся протилежний рух: попит на американські державні облігації зріс, а їхня дохідність знизилася. 20 листопада дохідність десятирічних казначейських облігацій США скоротилася приблизно на 10 базисних пунктів, до 4,95%. Це означало, що інвестори купували державні боргові папери, шукаючи захисту від падіння акцій.

Таким чином, фінансові ринки одночасно реагували на дві загрози: збереження високої інфляції та можливе уповільнення економіки.

Для ФРС така ситуація створює складний вибір. Подальше підвищення ставок може допомогти стримати ціни, але водночас посилити навантаження на бізнес і фінансові ринки. Натомість передчасне пом'якшення політики ризикує відновити інфляційний тиск.

Як інвестори відреагували на обвал і чому різко зріс індекс страху

Масштаб розпродажів можна оцінити не лише за падінням фондових індексів, а й за зміною настроїв інвесторів. Одним із головних показників став індекс волатильності VIX, який часто називають індексом страху Волл-стріт. Він відображає очікувані коливання S&P 500, розраховані на основі вартості опціонів.

Наприкінці торгів 20 листопада VIX досяг 35,89 пункту — найвищого рівня з періоду тарифних потрясінь у квітні 2025 року. Тижнем раніше показник становив близько 19,3 пункту.

Зростання VIX означає, що учасники ринку очікують суттєвіших коливань котирувань і готові дорожче платити за захист своїх інвестицій. Водночас різко збільшилися торговельні обсяги. 20 листопада на американських біржах змінили власників близько 25,2 млрд акцій, тоді як середній денний показник за попередні 20 торговельних сесій становив 19,5 млрд.

Падіння також охопило переважну більшість компаній. На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що дешевшали, майже вчетверо перевищувала кількість тих, що зростали. На Nasdaq падіння зафіксували майже 4 тисячі компаній, тоді як підвищення — менш як тисяча.

Водночас великі інвестиційні компанії почали шукати можливості для придбання активів, що подешевшали.

У матеріалі Reuters від 22 листопада аналітики зазначали, що деякі ринкові показники вже наближаються до рівнів, які історично передували відновленню котирувань. Однак вони застерігали від передчасних висновків про завершення обвалу.

Чи може обвал фондового ринку перерости у глобальну фінансову кризу

Падіння світових фондових ринків на 8–10% за тиждень не обов'язково означає початок глобальної фінансової кризи. Однак масштаби листопадових розпродажів змушують інвесторів порівнювати нинішню ситуацію з попередніми періодами фінансових потрясінь.

Під час кризи 2008 року головною проблемою стали збитки банків через іпотечні кредити та пов'язані з ними фінансові інструменти. Проблеми швидко поширилися на кредитування, міжбанківські розрахунки та реальну економіку.

У 2020 році падіння фондових ринків було спричинене пандемією COVID-19, зупиненням підприємств, обмеженням міжнародних перевезень і різким скороченням економічної активності.

Ситуація у листопаді 2026 року відрізняється. Основне джерело нестабільності наразі пов'язане з переоцінкою перспектив технологічного сектору, зростанням вартості фінансування та побоюваннями щодо майбутніх прибутків компаній.

Втім, ризики для ширшої економіки також існують. Один із них — можливе скорочення інвестицій у штучний інтелект. Якщо технологічні компанії почнуть переглядати плани будівництва дата-центрів або закупівлі обладнання, це позначиться не тільки на виробниках чипів.

Менше замовлень можуть отримати будівельні компанії, виробники електрообладнання, постачальники енергії та промислових матеріалів. Це, своєю чергою, може вплинути на зайнятість і темпи економічного зростання.

Другий ризик пов'язаний із фінансовим сектором. Якщо падіння акцій супроводжуватиметься проблемами з обслуговуванням боргів, особливо серед компаній, які фінансували масштабне розширення за рахунок кредитів, ситуація може вийти за межі звичайної фондової корекції.

Третій ризик — подальше посилення монетарної політики США. Нове підвищення ставок збільшить витрати на обслуговування боргів та може погіршити умови фінансування для бізнесу в різних країнах.

Водночас станом на 23 листопада немає достатніх підстав стверджувати, що світ уже опинився перед кризою масштабу 2008 року. Деякі показники фінансового ринку залишаються значно спокійнішими за індекси акцій. Волатильність американських державних облігацій та основних валют не досягла попередніх максимумів. Це важлива відмінність між різким обвалом акцій та кризою, яка охоплює всю фінансову систему.

Проте подальше поширення розпродажів на боргові ринки, проблеми з ліквідністю банків або масове скорочення корпоративних інвестицій можуть суттєво змінити ситуацію.

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