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Україна та Світовий банк підписали три фінансові угоди на загальну суму $676 млн для розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%» та запуску нового напряму пільгової іпотеки «єОселя», повідомило Міністерство економіки та довкілля України.

У межах першої частини домовленостей Україна залучає $500 млн позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на третє розширення програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), яка діятиме до 31 жовтня 2028 року та забезпечить кредитами «5-7-9%» щонайменше 20 тисяч мікро-, малих і середніх підприємств з акцентом на аграрний сектор, агропереробку та пов’язані галузі.

Ще дві угоди на $176 млн — $106 млн позики від МБРР та $70 млн гранту за участю МБРР і Міжнародної асоціації розвитку (МАР) — спрямовані на запуск проєкту «Стійке, справедливе та доступне кредитування житла» (REACH). За ці кошти в межах «єОселі» відкриють нову окрему субпрограму пільгової іпотеки насамперед для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів, яка працюватиме паралельно з чинними умовами програми та реалізовуватиметься ПрАТ «Укрфінжитло».

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

У четвер, 26 листопада 2026 року, до державного бюджету України надійшло 450 млн доларів від Світового банку за підтримки уряду Японії. Гроші передбачені для двох напрямів: розвитку малого й середнього бізнесу та підготовки проєктів відновлення країни. Фінансування надали після того, як Україна виконала визначені умови й підтвердила результати перед Світовим банком.

У 2025 році за межею бідності в Україні жили 41,6% населення, тоді як роком раніше показник становив 37%. Від початку повномасштабної війни рівень бідності фактично подвоївся. Такі дані наводить Світовий банк.

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