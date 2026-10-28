Світовий банк прогнозує стрибок цін на сировину на 23% — Channel NewsAsia

У Вашингтоні, США, Світовий банк спрогнозував зростання світових цін на сировинні товари на 23% у 2026 році. Причинами названо подорожчання енергоносіїв, порушення морських вантажних перевезень через війну на Близькому Сході, проблеми з постачанням зерна через Чорне море та високий попит на захисні активи, зокрема золото, повідомляє Channel NewsAsia.

У доповіді Commodity Markets Outlook зазначається, що цього року суттєво подорожчали нафта, природний газ, продовольство й метали. Світовий банк вважає, що ситуація може погіршитися в разі ескалації конфлікту на Близькому Сході та продовження пошкоджень російської нафтової інфраструктури.

Енергія та продовольство дорожчають

За оцінкою банку, світові ціни на енергоносії у 2026 році зросли на 32% і досягли найвищого рівня з часу вторгнення Росії — держави-агресора — в Україну у 2022 році. Світові запаси нафти скоротилися під час війни на Близькому Сході, а глобальна пропозиція нафти, за прогнозом, зменшиться на 5,2%. Це буде найбільшим падінням за чотири десятиліття, якщо не враховувати глобальну рецесію 2020 року.

Середня ціна нафти Brent у 2026 році, як очікується, становитиме 92 долари за барель. Водночас світовий попит на нафту має знизитися на 2,5%, що стане третім за масштабом падінням після пандемічного шоку 2020 року та нафтової кризи 1980 року.

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Ціни на продовольчу сировину, за прогнозом, зростуть більш ніж на 10% у 2026 році через перебої з відвантаженням зерна в Чорному морі, спричинені воєнними діями Росії проти України. У 2027 році вони можуть зрости ще більш як на 7%, а сукупне підвищення за два роки наблизиться до 18%.

Ризики для інфляції та бідних країн

Світовий банк очікує, що у 2027 році загальний індекс цін на сировину знизиться на 7%. Однак нові потрясіння, зокрема прогнозований найсильніший з 1950 року вплив Ель-Ніньйо, можуть утримувати продовольчі ціни на високому рівні та посилювати інфляцію.

За несприятливого сценарію, який поєднає рекордний Ель-Ніньйо, нові перебої з відвантаженням зерна через Чорне море, ескалацію на Близькому Сході та подальші пошкодження російської нафтової інфраструктури, ціни на продовольство можуть бути на 12% вищими за базовий прогноз. У банку застерегли, що це може спричинити продовольчу кризу, подібну до тієї, що на початку 2010-х років додатково загнала за межу крайньої бідності понад 40 млн людей.

Ціни на метали, за прогнозом, зростуть на 25% і встановлять новий максимум, а вартість дорогоцінних металів — на 40%. Банк пов'язує це з перебоями в постачанні, інвестиціями у відновлювану енергетику, електромобілі та дата-центри, а також із попитом на захисні активи в умовах геополітичної та політичної невизначеності.

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