T-Mobile підвищила прогноз вільного грошового потоку до $18,7 млрд — Channel NewsAsia

За даними Channel NewsAsia, американська телекомунікаційна компанія T-Mobile підвищила нижню межу прогнозу скоригованого вільного грошового потоку на весь рік із $18,4 млрд до $18,7 млрд. Верхню межу прогнозу компанія залишила без змін — на рівні $18,8 млрд.

Зростання клієнтської бази

У третьому кварталі T-Mobile зафіксувала 274 тисячі чистих нових постоплатних рахунків. Це перевищило очікувані аналітиками Visible Alpha 251 917 нових рахунків.

Виручка за квартал, що завершився 30 вересня, зросла на 7,4% — до $23,58 млрд. За даними LSEG, аналітики очікували виручку на рівні $23,14 млрд.

Фінансовий директор T-Mobile Пітер Освальдік повідомив Reuters, що підвищення прогнозу вільного грошового потоку переважно пов'язане з високими результатами основного бізнесу компанії.

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Дорожчі тарифні плани

T-Mobile прагне збільшити дохід від наявної клієнтської бази, переводячи абонентів на дорожчі тарифні плани. За словами Освалдіка, понад 60% постоплатних ліній у нових рахунках припадали на клієнтів, які обирали тарифні плани найвищого рівня.

Середній дохід на один рахунок у третьому кварталі зріс на 4% — до $155,73. Рахунок є платіжним відносинами з клієнтом і може включати кілька мобільних ліній для родини або бізнесу.

Наступного місяця компанія також планує широко запустити тарифні плани T-Mix. Вони дадуть клієнтам змогу обирати й змінювати додаткові послуги, зокрема стримінгові підписки, доставку їжі та інші сервіси, замість фіксованих наборів переваг у тарифних рівнях.

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