Тайвань заблокував купівлю Foodpanda компанією Grab за $600 млн — Channel NewsAsia

Комісія з чесної торгівлі Тайваню заблокувала угоду, за якою Grab мала придбати тайванський бізнес із доставки їжі Foodpanda, що належить Delivery Hero. Регулятор заявив, що запропонована операція створює ризики для конкуренції на ринку.

Рішення регулятора

Як повідомляє Channel NewsAsia, комісія дійшла висновку, що негативний вплив угоди на конкуренцію переважає її загальні економічні переваги. Запропоновані Grab і Delivery Hero зобов’язання, за оцінкою відомства, були недостатніми для усунення конкурентних ризиків.

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Умови запланованої угоди

У березні Grab, найбільша у Південно-Східній Азії компанія у сфері замовлення поїздок і доставки, оголосила про намір заплатити 600 млн доларів США готівкою за бізнес Foodpanda на Тайвані. Це мало стати першим розширенням компанії за межі Південно-Східної Азії.

У Grab заявили, що розчаровані рішенням тайванського регулятора, та повідомили про намір і надалі спрямовувати капітал і ресурси на реалізацію плану зростання в регіоні. Delivery Hero зазначила, що умови угоди передбачали механізми захисту сторін, зокрема виплату компенсації за розірвання угоди за певних умов.

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