Таксисти Італії оголосили загальнонаціональний страйк на 15 грудня — ANSA English

Профспілки та галузеві асоціації, які представляють таксистів Італії, оголосили загальнонаціональний страйк на 15 грудня 2026 року. Акція триватиме весь день і супроводжуватиметься демонстрацією в Римі, повідомляє ANSA English.

Причина страйку

Учасники зустрічі у Флоренції заявили, що уряд виявляє повну бездіяльність у питанні виконання вимог таксистів. Саме це вони назвали причиною оголошення страйку.

Профспілки та асоціації галузі оголосили про рішення під час зустрічі, що відбулася у Флоренції 27 жовтня.

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Листопадові демонстрації

Перед основною загальнонаціональною акцією представники сектору планують провести три демонстрації у листопаді. Вони мають відбутися 11 листопада в Мілані, 17 листопада в Неаполі та 25 листопада у Флоренції.

За словами організаторів, ці акції мають привернути увагу влади до труднощів, з якими стикається сектор таксі.

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