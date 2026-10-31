Танзанія й Ангола погодили залізничне сполучення між океанами — Nation Kenya

Танзанія та Ангола домовилися з’єднати транспортні коридори Індійського й Атлантичного океанів залізничною лінією через Замбію та Демократичну Республіку Конго. Про це заявила президентка Танзанії Самія Сулуху Хассан, повідомляє Nation Kenya.

Сполучення між Лобіто і Дар-ес-Саламом

Залізницю Бенгела в Анголі планують з’єднати з Танзанійсько-замбійською залізницею TAZARA, яка веде до танзанійського порту Дар-ес-Салам. Так мають поєднати Лобітський коридор на атлантичному узбережжі з Центральним коридором, що виходить до Індійського океану.

Хассан повідомила про ініціативу журналістам у четвер, але не назвала термінів її реалізації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Модернізація наявних маршрутів

У 2025 році Китай підписав із Замбією та Танзанією угоду вартістю 1,4 млрд доларів щодо модернізації TAZARA. Цю залізницю Китай фінансував у 1970-х роках для сприяння експорту міді та імпорту пального.

Цього тижня італійська будівельна компанія Webuild повідомила, що виграла тендер на будівництво ділянки залізниці в межах Лобітського коридору в Замбії. TAZARA часто розглядають як противагу Лобітському коридору, який підтримують США та Європейський Союз і який пролягає з Анголи через Замбію до ДР Конго.

Ангола також запросила Танзанію інвестувати в нафтопереробний завод у Лобіто. Танзанійська державна компанія Tanzania Petroleum Development Corporation оцінює доцільність партнерства в цьому проєкті, сказала Хассан.

Читай нас у