Tata Motors подолала 80-відсотковий поріг у пропозиції щодо Iveco — TimesLIVE

Пропозиція індійської Tata Motors щодо придбання італійського виробника вантажівок Iveco подолала 80-відсотковий поріг прийняття. В останній день дії тендерної пропозиції рівень її прийняття сягнув 87,8%, свідчить повідомлення Італійської фондової біржі.

За попередніми результатами Tata Motors володіє 89,42% звичайного акціонерного капіталу Iveco. Про це повідомили обидві компанії, пише TimesLIVE.

Остаточні результати 29 жовтня

Остаточні результати тендерної пропозиції мають повідомити до відкриття ринку 29 жовтня. Iveco також заявила, що пропозицію повторно відкриють із 2 до 6 листопада.

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Тендерна пропозиція тривала з 7 вересня до понеділка. 9 жовтня Tata Motors підвищила ціну пропозиції з 14,10 євро до 14,40 євро за акцію.

Угода на 3,8 млрд євро

Минулого року Tata Motors домовилася про придбання бізнесу Iveco з виробництва комерційних автомобілів. Вартість угоди оцінювали у 3,8 млрд євро.

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