Таїланд обмежить строки розрахунків великих ритейлерів з МСБ — Bangkok Post

Комісія з питань торговельної конкуренції Таїланду (TCCT) посилює контроль за роздрібним сектором і запроваджує обмеження на строки розрахунків великих торговельних компаній із малими та середніми підприємствами. Нові правила, опубліковані в Королівській газеті у жовтні, набудуть чинності в листопаді, повідомляє Bangkok Post.

Регулятор прагне сприяти чесній торгівлі та посилити конкурентоспроможність малого й середнього бізнесу. Норми поширюються на великих оптовиків і ритейлерів із річним доходом понад 500 млн батів, зокрема на гіпермаркети, супермаркети, спеціалізовані та універмаги, мережі магазинів біля дому й торговців формату cash and carry.

Строки оплати для малого бізнесу

Для сільськогосподарської продукції та первинно перероблених аграрних товарів із нескладним виробничим процесом строк торговельного кредиту не має перевищувати 30 днів, якщо сторони не домовилися про коротший період. Для МСБ у комерційному секторі, виробництві та сфері послуг максимальний строк становитиме 45 днів.

Відлік строку починатиметься після постачання товару в погодженій кількості та категорії, за умови відповідності стандартам якості й наявності належної документації. Для товарів, переданих на реалізацію, строк починатиметься після повного продажу погодженої кількості товару або її частини. Порушникам можуть загрожувати штрафи до 10% річного доходу за рік порушення або до 1 млн батів, якщо порушення сталося в перший рік діяльності.

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Перевірка ринку та практик мереж

TCCT також готує польове дослідження роздрібної торгівлі в провінціях Пхетчабурі та Лампанг. На початку листопада комісія планує провести там фокус-групи за участю традиційних і сучасних торговців та споживачів; схожі зустрічі заплановані у Бангкоку. Збір даних мають завершити до кінця листопада.

Регулятор реагує на занепокоєння концентрацією на багатотрильйонному ринку сучасної торгівлі, де домінує невелика кількість великих гравців. Серед питань, які вивчає TCCT, — ситуації, коли компанія після продажу франшизи відкриває власний магазин поруч із точкою франчайзі, що потенційно зменшує його виторг. Ритейлери пояснювали такі відкриття високим місцевим попитом, який наявні магазини не можуть задовольнити.

Комісія також перевіряє скарги асоціацій МСБ щодо товарів, що реалізуються через сучасні торговельні мережі на умовах консигнації, та можливих односторонніх змін у розміщенні продукції на полицях. TCCT наголосила, що на цьому етапі не встановила порушень і збирає дані, щоб визначити потребу в окремому кодексі ділової практики.

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