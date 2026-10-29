Tencent і Visa підписали меморандум про розширення платежів у Китаї — CNBC
Китайська Tencent і американська Visa підписали меморандум про розширення співпраці у сфері транскордонних платежів, переказів коштів та комерції із застосуванням штучного інтелекту. Компанії планують спростити оплату для мандрівників, які в’їжджають до Китаю або виїжджають із країни, повідомляє CNBC.
Платежі для мандрівників
У межах домовленості Tencent і Visa вивчатимуть можливість створення платіжних рішень, за допомогою яких мандрівники зможуть розраховуватися у торговців-учасників через мережі Weixin Pay та Visa. Реалізація таких сервісів залежатиме від виконання регуляторних вимог.
Партнери також мають намір розширити співпрацю через Visa Direct — сервіс грошових переказів Visa. Це має полегшити користувачам за межами Китаю надсилання коштів до екосистеми Weixin Pay.
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Співпраця у сфері ШІ
Домовленість охоплює агентну комерцію — модель онлайн-покупок, за якої ШІ-агенти можуть допомагати споживачам шукати, обирати та купувати товари або послуги. Старший виконавчий віцепрезидент Tencent і генеральний директор її підрозділу Cloud and Smart Industries Group Даусон Тун заявив, що партнерство має поєднати можливості Tencent у сфері штучного інтелекту з глобальною мережею Visa для поліпшення транскордонних платежів.
Дозвіл для Visa
Оголошення зробили після того, як Народний банк Китаю цього місяця дозволив Visa розпочати підготовку до створення бізнесу з клірингу внутрішніх банківських карток. Це наближає компанію до виходу на внутрішній платіжний ринок Китаю після понад чотирьох десятиліть роботи в країні.
Tencent і Visa співпрацюють щонайменше з 2019 року. Тоді Visa повідомляла про плани надати власникам міжнародних карток можливість здійснювати платежі через WeChat Pay у Китаї. Окремо минулого тижня Citi заявила, що отримала дозвіл китайського регулятора цінних паперів на створення повністю контрольованої компанії з операцій із цінними паперами Citigroup Securities (China) у Шанхаї.